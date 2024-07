Zenless Zone Zero - Release-Uhrzeit, erstes Banner, Events und kostenlose Pulls im Überblick

Zenless Zone Zero ist das neue miHoYo-Spiel und erscheint bereits in Kürze.

Mit Zenless Zone Zero veröffentlicht Genshin Impact-Macher miHoYo das nächste kostenlose Action-RPG im Anime-Stil. In unserer Übersicht findet ihr alles zum Release, welche Banner und Events auf euch warten und wie ihr euch jetzt schon kostenlose Pulls sichern könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Zenless Zone Zero – Alles zum Release

Wann erscheint Zenless Zone Zero?

Da es sich um einen weltweiten, gleichzeitigen Release handelt und die Entwickler in China sitzen, startet das Spiel zu einer recht ungünstigen Zeit in Europa – zumindest wenn ihr direkt ab der ersten Minute loslegen wollt.

Ihr könnt das Spiel nämlich am 4. Juli um 04 Uhr deutscher Zeit morgens starten. Somit umgeht ihr vielleicht den ersten Ansturm und könnt dann ohne Probleme tagsüber spielen.

Für welche Plattformen wird Zenless Zone Zero erhältlich sein?

Im Gegensatz zu Honkai Star Rail erscheint der neue Titel sofort für alle unterstützten Plattformen. Das sind die PS5, PC sowie iOS- und Android-Geräte. Am PC findet ihr das Spiel jedoch nur im Epic Games Store oder bei HoYoplay – auf Steam dagegen nicht.

Wie viel kostet Zenless Zone Zero?

Wie alle anderen Spiele von miHoYo wird auch Zenless Zone Zero Free2Play sein. Jedoch finanziert sich das Spiel durch Gacha- und Mikrotransaktions-Systeme.

Gibt es einen Preload?

Ja, dieser ist am 2. Juli 2024 gestartet und sowohl auf dem PC und Mobilgeräten komplett kostenlos verfügbar. Auf der PS5 gibt es den Preload zwar auch, dieser kostet aber 11,99 Euro und ist Teil eines Vorbestellerpakets mit einigen digitalen Inhalten, wie besonderen Pulls und Verbesserungsgegenstände.

Besonderer iOS-Hinweis: Spielt ihr auf einem Apple-Gerät, dann startet das Spiel nach dem initialen Download einmal. Folgt dort dann den Anweisungen im Spiel um alle Dateien vollständig herunterzuladen, um mögliche Wartezeiten beim Launch zu umgehen.

1:24 Zenless Zone Zero - Actionreicher Trailer zum neuen Spiel des Genshin Impact-Studios

Zenless Zone Zero - Banner, Events und kostenlose Pulls

Auvh bei Zenless Zone Zero gibt es Gacha als Monetarisierungs-System, das dieses Mal über sogenannte Master Tapes funktioniert.

Was sind die ersten, zeitlimitierten Banner?

Zenless Zone Zero bietet direkt zu Beginn einige Spezial-Banner an, mit denen ihr mit höherer Wahrscheinlichkeit besondere, teilweise auch zeitlimitierte Items, wie Waffen, Ausrüstungen und Charaktere erhalten könnt. Wir stellen euch die ersten zeitlich begrenzten Banner vor.

Mellow Waveride Eventzeitraum : bis zum 24. Juli 2024, voraussichtlich bis 05:59 Uhr deutscher Zeit exklusiver S-Rang-Charakter : Ellen (Attack-Ice) erhöhte Drop-Raten : A-Rang-Charaktere Soukaku (Support-Ice), Anton (Attack-Electric)

Dissonant Sonata Eventzeitraum : bis zum 24. Juli 2024, voraussichtlich bis 05:59 Uhr deutscher Zeit exklusive S-Rang-W-Engine : Deep Sear Visitor (Attack) erhöhte Drop-Raten : A-Rang-W-Engines Bashful Demon (Support), Drill Rig – Red Axis (Attack)



Was sind die permanenten Banner?

Es gibt auch einige Banner, mit denen ihr immer eure Master Tapes nutzen könnt, um Items und Charaktere zu erhalten.

Star-Studded Cast Rabatt für neue Spieler*innen : Die ersten 5 10er Pulls kosten nur 8 statt 10 Master Tapes Garantie für neue Spieler*innen : Innerhalb der ersten 50 Pulls gibt es einen S-Rang-Charakter Bonus : Nach 300 Pulls bekommt ihr garantiert einen weiteren S-Rang-Charakter.

An Outstanding Partner (Bangboo-Banner) Ihr könnt frei den S-Rang Bangboo auswählen, den ihr haben wollt. Erhaltet ihr diesen, werden die Chancen wieder zurückgesetzt. Wechselt ihr eure Auswahl ohne den Bangboo erhalten zu haben, wird die Chance nicht zurückgesetzt.

(Bangboo-Banner)

Was sind die ersten Events?

Zenless Zone Zero bietet auch immer wieder eine Reihe an Events an, die zeitlich begrenzt, aber auch dauerhaft sein können. Grundvoraussetzung für das Feature ist, dass ihr das Inter-Knot Level 8 erreicht und die Mission "Main Story Prologue – Intermission" abgeschlossen habt.

Zeitlich limitierte Events

Cunning Curiosity Eventzeitraum : bis zum 12. August 2024, voraussichtlich bis 21:59 Uhr deutscher Zeit Belohnung : Erhaltet für den Log-in 10 Master Tapes

New City Visitor's Passport Eventzeitraum : bis zum 12. August 2024, voraussichtlich bis 21:59 Uhr deutscher Zeit Belohnung: Loggt euch sieben Tage ein, um insgesamt 10 Encrypted Master Tapes zu erhalten.



Permanente Events

Eridu Frontier : Voraussetzung : Beginnt das Story-Kapitel 2 – Intermission und schaltet die Shiyu-Verteidigung frei. Belohnung : Verteidigt ihr die dritte Grenze erhaltet ihr den A-Rang Charakter Soukaku

: Road to proxy Greatness Erreicht Inter-Knot Level 5 : 10 Master Tapes, 10 Boopon Erreicht Inter-Knot Level 15 : 10 Master Tapes, 10 Boopon Erreicht Inter-Knot Level 20 : 10 Master Tapes, 15 Boopon Erreicht Inter-Knot Level 25 : 10 Master Tapes, 10 Boopon Erreicht Inter-Knot Level 30 : 1600 Polychrome, 20 Boopon

Rookie on the Road Erhaltet A-Rang Charaktere A-Rang W-Engines und mehr indem ihr bestimmte Missionen erfüllt. Susie's Commision (Main Story Prolog): A-Rang W-Engine Demara Battery Mark 2 Trial No. 03 : A-Rang W-Engine Starlight Engine Chapter 1 "Head to the Turbo remodeling Shop" : A-Rang Bangboo Bagboo Trial No.5 : A-Rang W-Engine Slice of Time Chapter 2 Commission "Let's Go Bro!" und "Mechanical Love": A-Rang Charakter Ben



Wie bekomme ich kostenlose Pulls?

Direkt zum Launch wird miHoYo eine spezielle Aktion starten. Wenn ihr das Spiel direkt zum Start spielt, erhaltet ihr in eurem Ingame-Postfach die folgenden Items:

100 Pulls

80 Boopons für Bangboo-Pulls

Somit habt ihr insgesamt 180 mal zum Start die Chance, eure gewünschten Charaktere, Items und mehr zu bekommen. Wie lange die Aktion andauern wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das ist das Gameplay von Zenless Zone Zero

Das neue Spiel aus dem HoYoverse ist im Gegensatz zu den anderen Spielen ein actionreiches RPG.

So spielt es sich: Bestehend aus einem Team aus drei Agenten nehmt ihr Missionen an und seid dann in einem abgesteckten, linearen Gebiet unterwegs – eine Open World gibt es nicht. Wie in anderen Actionspielen lauft ihr so von einer mit Gegnern gefüllten Kampfarena zur nächsten.

Als Angriffe stehen euch mehrere Fähigkeiten, sowie ein ultimativer Skill zur Verfügung, der sich über die Zeit auflädt. Ihr müsst zwischen euren Agenten hin und her wechseln, um möglichst viel Schaden in kurzer Zeit auszuteilen. Außerdem hat jeder Charakter eine andere Stärke wie Angriff oder Support und ist auch unterschiedlichen Elementen wie Eis oder Elektro zugeordnet.

Je besser und schneller ihr die Missionen erfüllt, desto mehr Belohnungen warten auf euch. Deshalb müsst ihr strategisch euer Team zusammenstellen, um so gut wie möglich die Level abzuschließen.

8:38 Zenless Zone Zero: Schaut euch Teile der Story und einen Kampf an

Abseits der Kämpfe und wenn ihr nicht gerade auf einer Mission unterwegs seid, dann könnt ihr euch durch einen Teil von New Eridu bewegen. In der Stadt warten auf euch NPCs, um die Story fortzusetzen, ihr könnt eure Agenten-Teams auswählen und mit neuen Items verbessern, Banner-Pulls machen und mehr. Jedoch ist das ganze nur ein abgespeckter Bereich und auch hier keine Open World.

Werdet ihr Zenless Zone Zero eine Chance geben oder habt ihr Genug von HoYoverse-Spielen?