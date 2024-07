Zenless Zone Zero: Alle Codes im Juli 2024 - Diese Gratis-Items könnt ihr euch aktuell schnappen

Diese Codes könnt ihr aktuell in Zenless Zone Zero einlösen.

Am 4. Juli erscheint mit Zenless Zone Zero das neue Spiel von Genshin Impact-Macher miHoYo. Wollt ihr euch das Leben im Urban Fantasy-Action-RPG etwas leichter machen, könnt ihr euch regelmäßig kostenlose Geschenkcodes schnappen und sie im Spiel einlösen.

Damit bekommt ihr dann nützliche Gegenstände, Materialien und ingame Währung spendiert. Allerdings sind die Codes oftmals nur kurze Zeit verfügbar, ihr müsst euch also beeilen und regelmäßig eine Blick auf die aktuellen Geschenkcodes haben.

Den ersten Code für das Spiel gibt es schon vor Release. Hier erfahrt ihr, welche kostenlosen Items ihr bekommt und wie ihr die Codes im Spiel einlöst.

Das sind die aktuell gültigen Codes für Zenless Zone Zero

ZZZFREE100 - 300 Polychrome, 30.000 Dennies, zwei Senior Investigator Logs, und drei W-Engine Energy Modules (gültig: vom 4. Juli bis 11. Juli)

Die Anzahl an Codes ist dabei limitiert, die Gratis-Items sind also nur so lange verfügbar, bis alle Codes eingelöst wurden oder sie abgelaufen sind. Pro Account könnt ihr einen Code immer nur einmal einlösen.

Wollt ihr mehr zu Zenless Zone Zero sehen? Hier gibt's den Trailer:

1:24 Zenless Zone Zero - Actionreicher Trailer zum neuen Spiel des Genshin Impact-Studios

Wie können Codes in Zenless Zone Zero eingelöst werden?

Die Geschenk-Codes könnt ihr erst einlösen, nachdem das Spiel am 4. Juli 2024 erschienen ist. Dann müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Navigiert zum Menü-Icon im Spiel in der linken, oberen Ecke

Wählt hier "mehr" aus

Wählt als nächstes "Einlösecode"

Gebt den entsprechenden Code in das Feld ein

Zuletzt drückt ihr noch auf "einlösen"

Habt ihr den entsprechenden Code einmal eingelöst, wird die Belohnung automatisch in euer Postfach im Spiel geschickt. Hier müsst ihr die Items innerhalb von 90 Tagen einfordern, sonst verfallen sie.

Euer Postfach und die Einlösefunktion müsst ihr außerdem erst freischalten, das passiert allerdings bereits im Prolog des Spiels "Business x Strangeness x Justness".