Zenless Zone Zero Tier List: Das sind die besten Charaktere des Action-Rollenspiels

In Genshin Impact könnt ihr euch ein Team aus drei Agent*innen zusammenstellen. Aber welche sind die besten?

Am 4. Juli 2024 ist mit dem Action-Rollenspiel Zenless Zone Zero das neueste Spiel der Genshin Impact-Macher miHoyo erschienen. Darin tretet ihr mit einem Team von drei Agent*innen gegen Horden von Gegnern an, erledigt Missionen und verbessert eure Truppe mit diversen Items.

17 Charaktere stehen in der Launch-Version des Spiels zur Verfügung, weswegen bei vielen schnell die Frage aufkommt: Welche Charaktere sind eigentlich die besten?

Das ist prinzipiell gar nicht so einfach zu beantworten, weil auch das Zusammenspiel der einzelnen Figuren innerhalb eines Teams eine Rolle spielt und entscheidend sein kann.

Dennoch sind einige Charaktere aufgrund ihrer Stats-Werte stärker als andere, weswegen sich auch eine entsprechende Tier List erstellen lässt, die die aktuell besten Charaktere anzeigt – das hat unter anderem auch die Webseite Genshin Lab getan.

8:38 Zenless Zone Zero: Schaut euch Teile der Story und einen Kampf an

Die besten Charaktere in Zenless Zone Zero (Stand Juli 2024)

Die Tierlist schlüsselt sich von "SS" (sehr gut) bis "C" (eher schwach) auf. Oben findet ihr also die besten, unten die schwächsten Charaktere.

SS-Rank: Ellen, Lycaon

Ellen, Lycaon S-Rank: Grace, Rina, Solider 11, Soukaku

Grace, Rina, Solider 11, Soukaku A-Rank: Lucy, Nekomata, Koleda, Nicole

Lucy, Nekomata, Koleda, Nicole B-Rank: Piper, Corin, Anton

Piper, Corin, Anton C-Rank: Billy, Ben, Anby

Quelle

Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung der Charaktere beruht auf ihren Fähigkeiten und ihrer Stärke in Hollow Zero, einer Endgame-Herausforderung des Spiels, die aus insgesamt fünf Zonen besteht. Beachtet aber, dass sich diese Einschätzung durch zukünftige Updates und Patches ändern kann. Die oben stehende Tier List ist also nicht auf ewig in Stein gemeißelt!

Achtung Gacha-Systeme! In diesem Spiel kommen wie zum Beispiel bei Genshin Impact oder Honkai Star Rail Gacha-Systeme zum Einsatz. Die Charaktere sind dabei Rängen zugeordnet und ihr könnt sie durch Duplikate aufleveln. Jedoch müsst ihr dafür sogenannte Pulls verwenden, um zufällig ein Item, wie Waffen, Ausrüstung oder auch Charaktere zu erhalten. Dabei wird vor allem mit besonders starken und seltenen Charakteren geworben, die aber eine sehr niedrige Drop-Rate haben. Dabei gibt es extra verlockende Mechaniken, wodurch ihr, wenn ihr mehr Geld ausgebt, höhere Chancen auf einen besseren Pull habt. Noch mehr zu solchen Systemen, lest ihr bei den Kollegen der GameStar.

Zenless Zone Zero ist seit Anfang Juli 2024 für die PlayStation 5, iOS und Android-Geräte sowie den PC erhältlich. Der Titel ist Free2Play, enthält aber Gacha-Systeme, mit denen ihr über den Einsatz von Echtgeld zufällige Items wie Charaktere, Waffen und mehr erhalten könnt.

Welche Charaktere in Zenless Zone Zero sind eure persönlichen Favoriten?