Der wohl kleinste Switch-Controller der Welt heißt Zero 2

Den Hardware-Hersteller 8bitdo kennen die meisten von euch wohl durch ihre Retro-Controller, wie beispielsweise den Pads für das SNES. Am 15. Januar bringt das Unternehmen jetzt ein Gamepad der ganzen besonderen Sorte auf den Markt - den Zero 2, den wohl kleinsten Switch-Controller der Welt.

Der Zero 2 ist winzig

Das Mini-Pad könnt ihr nicht nur als Schlüsselanhänger nutzen, der Zero 2 ist entgegen dem ersten Anschein nach ein nahezu vollwertiger Controller, den ihr via Bluetooth mit der Switch, dem PC, macOS und Android verbindet.

Was kostet der Zero 2: 20,99 Euro (u.a. Amazon)

Der Haken: Die Größe des Zero 2 hat aber auch ihren Preis. So ist er durch das Fehlen der Analog Sticks sowie der LZ-und RZ-Buttons für einige Spiele nicht geeignet. Beispielsweise Beat 'em ups könnt ihr jedoch problemlos spielen. Allzu große Hände solltet ihr jedoch nicht haben, weswegen das Pad wohl am besten für Kinder geeignet ist.

Weitere Merkmale:

Verschiedene Farben: Rot, Blau, Gelb

Micro-USB-Anschluss

Nettes Gimmick oder eher nutzlos, was meint ihr?