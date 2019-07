Zero Escape - Entwickler macht Fans Hoffnung auf neuen Teil

Kaum eine zweite Videospiel-Reihe lässt einen so sehr mit den Charakteren leiden, wie in den bis heute drei erschienenen Spielen von Zero Escape. Den Start machte im Jahr 2009 Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors auf dem Nintendo DS. Es folgten Zero Escape: Virtue's Last Reward (2012) und Zero Time Dilemma (2016).

Vor mittlerweile über zwei Jahren erschien zudem mit Zero Escape: The Nonary Games eine aufpolierte Sammlung für PS4, PS Vita und den PC, welche die ersten beiden Visual Novels umfasst. Seitdem wurde es allerdings still um die Reihe.

Entwickler macht Fans Hoffnung

Die Seite Japanator hat jetzt mit Autor Kotaru Uchikoshi gesprochen, der bei Entwickler Chunsoft Spike maßgeblich für die Zero Escape-Reihe verantwortlich ist.

Aktuell entwickelt Uchikoshi - der auch als Regisseur und Autor an Mangas und Animes arbeitet - ein neues Adventure mit dem Namen AI: The Somnium Files. Doch was bedeutet das für Zero Escape?

"Sollte der Wunsch der Fans auf einen neuen Ableger bestehen, dann gibt es immer eine Möglichkeit der Umsetzung."

Laut Interview ist er auch zukünftig für alles offen, was die Arbeit an der Reihe anbelangt und das macht Fans drei Jahre nach Erscheinen des letzten Teils Hoffnung.

Das ist Zero Escape

In der japanischen Adventure-Reihe, die stark an einen interaktiven Roman erinnert, erwachen in einem unterirdischen Labor neun Personen und sind gezwungen, an einem teuflischen Experiment teilzunehmen.

Dieses Experiment kann für viele der Charaktere den Tod bedeuten. Als Spieler erkunden wir eine 3D-Umgebung, lösen Rätsel und erleben die Geschichte in teils komplexen Dialogen aus verschiedenen Perspektiven.

Haben wir hier Zero Escape-Fans in der Community?