Zocker-Oma spielt seit über 10 Jahren LEGO Indiana Jones und ist jetzt Milliardärin im Spiel

Wie in den anderen LEGO-Spielen könnt ihr auch in den Indiana-Jones-Ablegern viele, viele Studs sammeln.

So wie es LEGO-Sets zu den unterschiedlichsten Franchises gibt, sind in den letzten Jahrzehnten viele Videospiele erschienen, die bekannte Universen im Klötzchenbaustein-Look wiedergeben.

Während uns das kürzlich erschienene LEGO Horizon Adventures im Test auf GamePro vor allem durch seine wunderschöne Grafik überzeugen konnte, gehen wir in diesem Artikel weiter in die Vergangenheit zurück: konkret ins Jahr 2008, in dem Lego Indiana Jones: Die legendären Abenteuer erschienen ist.

Zocker-Oma spielt mehr als 10 Jahre lang LEGO Indiana Jones

Wer kennt es nicht? Nach einem besonders stressigen Tag bietet es sich perfekt an, ein gemütliches Spiel einzulegen und einfach abzuschalten. Ich mache das gerne mit mir bereits bekannten 3D-Plafformern, da diese meist eine kindliche, heile Welt zeigen und mich stundenlang mit ihrem Sammelkram beschäftigen, ohne mich mit einer Open World zu überfordern.

Ähnlich könnte es der Großmutter von TikTok-User jax.gibson gehen, deren Spiel der Wahl Lego Indiana Jones: Die legendären Abenteuer zu sein scheint. Zumindest würde das erklären, wieso sie das Spiel seit über zehn Jahren regelmäßig in die PS3-Konsole einlegt.

Hier könnt ihr euch das besagte Video auf TikTok selbst anschauen:

Zocker-Oma ist Milliardärin - aber nur im Spiel

Die Oma von TikTok-User jax.gibson hat im letzten Jahrzehnt dabei so viel Zeit im Spiel verbracht, dass sie über eine Million Studs – die Währung der LEGO-Spiele – gesammelt hat.

Die konkrete Zahl hat zum Zeitpunkt des TikToks beachtliche 1.294.790.820 Studs betragen. Das nennen wir Hingabe!

In den Kommentaren melden sich direkt mehrere User, die die Zahl nicht für absurd hoch halten. Tatsächlich sei es mithilfe der Modifikatoren, die sich in den Spielen freischalten lassen, durchaus im Rahmen des Machbaren. User Lachi396 identifiziert die lilafarbene Zahl am oberen linken Bildschirmrand im Video als einen solchen Modifikator.

Unabhängig davon, ob das Sammeln der Studs lange gedauert hat oder nicht: Die Freude am Spiel der Großmutter des TikTok-Users jax.gibson lässt sich eindeutig sehen, was einfach herzerwärmend ist.

Die Community teilt Erfahrungen der eigenen Großeltern

Schauen wir weiter in die Kommentare, erfahren wir von weiteren zockenden Großeltern. Dazu gehört auch die Oma von User Dylan Jones, die seit acht Jahren ausschließlich Dead by Daylight spielt. Wer weiß, vielleicht ist sie ja auch euch schon in der Rolle eines Horror-Maskottchens nachgerannt.

Ähnlich geht es dem Opa von User Kerosenic, der in seinem Ruhestand so viel Neopets gespielt hat, dass die Entwickler*innen seinen Account gesperrt haben, weil sie dahinter einen Cheater vermuteten.

Zuletzt möchten wir diesen Artikel mit den Worten des offiziellen LEGO-Accounts abschließen, der ebenfalls einen Kommentar und ein legendäres Film-Zitat unter dem TikTok hinterlässt: „Reichtum und Ruhm, mein Junge. Reichtum und unendlicher Ruhm“. Das hat die Oma von jax.gibson zumindest im Spiel erreicht.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Teilt ihr ebenfalls Erinnerungen im Zusammenhang mit Videospielen und euren Großeltern?