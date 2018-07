Die gefeierte Monster-Komödie Zombieland aus dem Jahr 2009 kriegt eine Fortsetzung. Was Fans besonders freuen dürfte: Mittlerweile ist offiziell bestätigt, dass in Zombieland 2 alle Hauptdarsteller des Originals wieder mit von der Partie sein werden. Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Abigail Breslin geben sich erneut die Ehre und gehen auf Zombie-Jagd. (via Hollywood Reporter)

Original-Director und -Writer ebenfalls dabei

Doch nicht nur vor der Kamera gibt es eine Reunion. Für Zombieland 2 sind auch der Director des Originals, Ruben Fleischer, sowie die beiden Producer und Writer aus dem ersten Teil, Paul Wernick und Rhett Reese, wieder am Start. Letztere bewiesen zuletzt ihren Sinn für Humor als Co-Writer für Deadpool und Deadpool 2.

Sony Pictures Entertainment beginnt die Dreharbeiten im Januar 2019. Das Sequel soll dann passend zum 10. Jubiläum des Vorgängers im Oktober 2019 in die US-amerikanischen Kinos kommen. Ob der Film in demselben Monat auch in Europa Premiere feiert, ist noch nicht bekannt.