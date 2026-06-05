Zwei neue Cuphead-Spiele angekündigt und eines könnt ihr sogar auf einer 40 Jahre alten Konsole spielen

Studio MDHR hatten gleich zwei neue Cuphead-Spiele im Gepäck.

Was war das für ein Auftakt des Summer Game Fest! Ein Remake von Resident Evil: Code Veronica, Alien Isolation 2, Projekt Robot von Fumito Ueda und laut Studio MDHR sind gleich zwei neue Cuphead-Spiele in der Mache.

Ein neuer großer Ableger

Mehr als die Info, dass ein neues großes Cuphead kommt, wurde allerdings nicht angekündigt. Doch die kommende Info sollte die leichte Enttäuschung zumindest etwas wegfegen.

Neues 2D-Retro-Adventure kommt

Mit Mighty Cuphead Adventure wurde ein neuer 2D-Sidescroller angekündigt, der an die 8-bit-Ära nicht nur erinnert, sondern der auch perfekt auf das SEGA Master System gepasst hätte.

Hier könnt ihr euch den coolen ersten Trailer zum Spiel angucken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Und besonders cool: Ihr könnt das Spiel nicht nur auf modernen Konsolen und PC zocken, sondern tatsächlich auch auf dem SEGA Master System – falls ihr noch eines zu Hause habt.

Wann das Spiel erscheint, ist derweil aber noch unklar. Da es sich um ein Nebenprojekt von Studio MDHR handelt, dürfte es aber sicher nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen.

Mehr zum Thema Alle Ankündigungen im Live-Ticker von Eleen Reinke

Wollt ihr mehr über die restlichen Ankündigungen wissen, schaut oben im Live-Ticker vorbei. Hier fassen wir für euch am Ende des Summer Game Fest auch nochmal alle Highlights zusammen.

Zwei neue Cuphead-Spiele kommen. Freut ihr euch auf neue Spiele mit den frechen Tassen?