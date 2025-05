Der zweitgrößte Kino-Hit des Jahres kommt zu Amazon! Streamt den erfolgreichsten Videospiel-Film nach Super Mario bei Prime Video!

Dieser Film, der bereits über 930 Millionen Dollar eingespielt hat, ist noch nicht mal aus allen Kinos verschwunden und doch schon bei Amazon Prime Video verfügbar.

Erst am 3. April 2025 ist er in die deutschen Kinos gekommen, ab jetzt könnt ihr euch mit „Ein Minecraft Film“ einen der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres auch ganz bequem im Heimkino ansehen. Bei Amazon Prime Video sowie bei einigen anderen Anbietern ist der brandneue Kinohit ab sofort zum Streaming verfügbar. Hier findet ihr ihn:

Bei Amazon ist der Filme sowohl zum Kaufen als auch zum Leihen verfügbar, es gibt dabei keine Preisunterschiede zwischen der 4K-Version und niedriger aufgelösten Fassungen. Als Teil eines Abos ist der Minecraft-Film bislang noch nicht verfügbar, weder bei Amazon noch bei anderen Anbietern. Es bleibt noch abzuwarten, welcher Streaming-Dienst sich den Film schließlich sichern wird.

Auch auf die Blu-ray- und DVD-Versionen müsst ihr noch ein bisschen warten, für diese ist der Release-Termin der 3. Juli. Dafür ist der Minecraft-Film in diesen physischen Fassungen momentan sogar günstiger als der Kauf der Streaming-Version – allerdings nur, solange ihr euch nicht die teure physische 4K-Version holt. Hier könnt ihr bereits vorbestellen:

Worum geht’s im Minecraft-Film überhaupt?

1:33 Trailer zum Minecraft-Film ist einfach nur... wild!

Autoplay

In „Ein Minecraft Film“ übernimmt Jack Black die Rolle des bekannten Minecraft-Charakters Steve, der dadurch nun eine ausführlichere Hintergrundgeschichte bekommt: Als Kind stößt der von Minen faszinierte Steve beim Graben auf die sogenannte Kugel der Dominanz, die ihn in die Block-Welt des Videospiels katapultiert. Jahrzehnte später stoßen drei weitere Charaktere auf die Kugel, die Steve in unserer Welt zurückgelassen hat, aktivieren sie versehentlich und treffen in der Minecraft-Welt auf den gealterten Steve.

Die Realverfilmung des mit 350 Millionen Exemplaren meistverkauften Videospiels aller Zeiten hat zwar nur mittelmäßige Kritiken bekommen, jedoch an den Kinokassen hervorragend abgeschnitten: Mit einem Einspielergebnis von bislang rund 930 Millionen Dollar handelt es sich aktuell um den zweiterfolgreichsten Film des Jahres (nach dem vor allem in China erfolgreichen Ne Zha 2) und um die nach dem Super Mario Movie erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten.