11 Open World-Spiele für Switch, die ihr jetzt zocken könnt

von Ann-Kathrin Kuhls,

10.10.2021 12:00 Uhr

Wenn wir die Switch schon in die weite Welt hinaus mitnehmen, dann können wir das gleiche auch von ihr verlangen. Nintendos Hybridkonsole hat bereits einige hochkarätige Open World-Spiele im Angebot, unter anderen The Elder Scrolls 5: Skyrim, die Assassin’s Creed Rogue Collection, The Witcher 3: Wild Hunt und natürlich Nintendos Eigenmarke The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die kennen jedoch die meisten, schließlich gab es sie zuvor schon auf anderen Plattformen oder sie sind einfach schon vor einer ganzen Weile erschienen.

Deswegen haben wir für euch elf Open World-Spiele zusammengetragen, die ihr jetzt zocken könnt, die aber nichts mit Assassinen, Ganondorf oder der wilden Jagd zu tun haben. Natürlich haben wir uns bemüht, so viele unterschiedliche Bereiche wie möglich abzudecken, deswegen ist von Fahrsimulation bis Wanderabenteuer alles dabei.Trotzdem ist die Liste selbstverständlich nicht komplett, deswegen würden wir uns über eure Vorschläge und Tipps in den Kommentaren freuen.