Nintendo Switch: Die 14 besten Open World-Spiele, die ihr jetzt spielen könnt

Wir stellen euch die besten Open World Spiele für die Nintendo Switch vor. Wenn ihr riesige Welten erkunden und individuelle Geschichten erleben wollt, die es schon jetzt auf der Switch zu holen gibt, werdet ihr hier fündig.

Die besten kostenlosen Switch-Spiele: Falls ihr für den Spielspaß auf der Switch kein Geld ausgeben wollt, findet ihr in unserer Liste die Auswahl der besten kostenlosen Switch-Spiele.

The Witcher 3: Wild Hunt

Genre: RPG

RPG Metacritic Score: noch kein Score für die Switch

Darum geht's: Als Witcher Geralt von Riva sind wir als professioneller Monsterjäger unterwegs, um das Kind der Prophezeiung zu finden. Dabei spielen wir keinesfalls einen Helden, sondern einen abgebrühten Kampfveteranen, der schon einiges erlebt hat.

Das ist das Besondere: The Witcher 3 entsendet uns in eine düstere Welt voller großartiger Geschichten. Viele der Nebenaufträge stellen uns vor schwierige Entscheidungen, deren Konsequenzen wir teils erst viele Spielstunden später erleben.

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Genre: Action-RPG

Action-RPG Metacritic Score: 78

Darum geht's: Als Erweckter, wie der Hauptcharakter genannt wird, sind wir auf der Suche nach einem bestimmten Drachen, der uns das Herz aus der Brust gerissen und gestohlen hat. Als eine von drei spielbaren Klassen (Kämpfer, Streicher und Magier) reisen wir durch die mittelalterliche Welt und müssen uns gegen Monster behaupten.

Das ist das Besondere: In Dragon's Dogma: Dark Arisen sind wir nicht alleine unterwegs, denn uns werden "Vasallen" genannte KI-Begleiter zur Seite gestellt. Einen davon bauen wir bereits bei der Charaktererschaffung, weitere können wir rekrutieren und beliebig austauschen. Dabei haben die Vasallen individuelle Stärken und Schwächen, es lohnt sich also mit der Zusammenstellung des Teams zu experimentieren.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Genre: Adventure

Adventure Metacritic Score: 97

Darum geht's: The Legend of Zelda: Breath of the Wild führt uns erneut in das Königreich von Hyrule. Als Link erwachen wir ohne Gedächtnis in einem Schrein und müssen feststellen, dass Hyrule bereits vor langer Zeit von Ganon zerstört wurde. Unsere Aufgabe ist nun, Ganon zu bezwingen, bevor dieser aus dem Schloss von Hyrule ausbrechen und die Welt vernichten kann.

Das ist das Besondere: Breath of the Wild lässt uns jede Menge Freiheit. Egal ob wir uns direkt auf die Hauptquest stürzen, oder jeden Stein nach Krog-Samen umdrehen. Uns ist dabei nicht nur selbst überlassen, wo wir hingehen, sondern auch wie wir vorgehen. Egal ob wir mit den Runen-Fertigkeiten, die Link aus den Schreinen erhält, experimentieren oder uns doch lieber mit Schwert und Schild durchkloppen.

Lego City Undercover

Genre: Action-Adventure

Metacritic Score: 78

Darum geht's: Der Verbrecher Rex Fury ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und terrorisiert Lego City. Um ihn zu schnappen müssen wir als Polizist Chase McCain undercover gehen.

Das ist das Besondere: In typischer GTA-Manier können wir uns in Lego City Undercover per Boot, Auto oder Helikopter durch die 20 Stadtbezirke bewegen. Dabei müssen wir das nicht allein tun, denn das Spiel hat einen Zweispieler-Koop-Modus. Unterlegt wird das Ganze mit jeder Menge Humor für lockere Unterhaltung.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Genre: RPG

Metacritic Score: 84

Darum geht's: Lange Zeit war der Kontinent Tamriel sicher vor den Drachen, doch nun sind sie zurückgekehrt. Als auserwähltes Drachenblut, das mit der Stimme Magie wirken kann, liegt es an uns, die Drachen zurückzuschlagen.

Das ist das Besondere: The Elder Scrolls V: Skyrim ist noch immer eines der beliebtesten Open World-Spiele. Zwar sieht man dem ursprünglich 2011 veröffentlichten Spiel inzwischen sein Alter deutlich an, doch das trübt keineswegs unseren Erkundungsdrang. Skyrim lässt uns durch eine Welt reisen, die reich an Geschichte ist und uns den Ausgang zahlreicher Quests mitbestimmen lässt.

Assassin's Creed: The Rebel Collection

Genre: Adventure

Metacritic Score: 80

Darum geht's: Assassin's Creed: The Rebel Collection beinhaltet gleich zwei Spiele, Assassin's Creed 4: Black Flag und Assassin's Creed: Rogue. Black Flag beantwortet uns eine wichtige Frage: was ist besser als Assassinen oder Piraten? Die Antwort ist, ganz klar, Assassinen-Piraten. In Assassin's Creed Rogue hingegen lernen wir die Seite der Templer, der bisherigen Bösewichte der Reihe, kennen.

Das ist das Besondere: Die Rebel Collection verbindet das bekannte Parkouring und Meucheln der Serie mit einer Schiffsmechanik. Damit können wir nicht nur übers Wasser reisen, sondern uns auch Seeschlachten mit anderen Schiffen liefern.

Immortals: Fenyx Rising

Genre: Action-RPG

Metacritic Score: 78

Darum geht's: Inspiriert von griechischer Mythologie müssen wir in Immortals: Fenyx Rising als namensgebende Hauptfigur Fenyx die verwunschenen Götter retten, damit sie sich wieder in der Halle der Götter einfinden können. Noch dazu stellen sich uns mythische Helden wie Achilles in den Weg, die vom Bösewicht Typhon ebenfalls verzaubert wurden.

Das ist das Besondere: In der farbenfrohen Spielwelt gibt es jede Menge zu entdecken. Wir können Ressourcen sammeln, Rätsel und Herausforderungen meistern und mystische Reittiere zähmen. Um uns das Reisen zu erleichtern haben wir außerdem Flügel. Mit denen können wir zwar nicht frei umher fliegen, aber über beträchtliche Strecken gleiten.

Weitere tolle Open World-Spiele für Nintendo Switch

Die besten Nintendo Switch Spiele aller Zeiten

Falls ihr Lust auf noch mehr Spiele für die Nintendo Switch habt und wissen wollt, welche Spiele sich lohnen, werdet ihr in unserer Auswahl zu den 40 besten Switch-Spielen aller Zeiten fündig.

Welches ist eurer Meinung nach das beste Open World-Spiel?