Aller Anfang ist schwer: Erste Spiele berühmter Studios

Jeder fängt mal klein an, auch Naughty Dog, Bungie und Co. Aber wie eigentlich? Haben diese Studios immer schon geniale Ideen gehabt oder sind sie vor ihren Blockbustern richtig auf die Nase gefallen? Und waren sie immer ihrem Genre treu? Oder kamen sie vielleicht aus einer ganz anderen Richtung? Das haben wir uns auch gefragt und deswegen mal rausgesucht, was so die ersten Spiele unserer liebsten Entwicklungsstudios sind.