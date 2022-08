Wer hätte es gedacht: Alone in the Dark ist zurück! Die legendäre Horror-Reihe konnte in den letzten Jahren nicht gerade mit seinen Fortsetzungen und Spin-offs überzeugen. Jetzt möchten Publisher THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive Alone in the Dark neu erfinden. Ein erster Teaser-Trailer zum Spiel, das auf denselben Titel wie das Original aus dem Jahr 1992 und den fünften Teil von 2008 hört, liefert einen ersten Vorgeschmack auf das gruselige Geschehen.

Dabei gibt’s sogar ein paar konkrete Spielszenen, die an das Gameplay des Horror-Vetters Resident Evil erinnern, aber ebenso den Geist des allerersten Teils einfangen. Soll heißen: Wir steuern unsere Spielfiguren Edward Carnby und Emily Hartwood in einer Third-Person-Ansicht durch ausladende Level und nehmen Monster und unheimliche Kreaturen mit Pistolen oder Schrotflinten ins Visier. Eine Nahkampf-Mechanik gibt es offensichtlich ebenfalls, außerdem erhaschen wir den ein oder anderen Blick auf die Rätsel von Alone in the Dark.

Solltet ihr die gamescom 2022 besuchen, könnt ihr dort übrigens Alone in the Dark persönlich anspielen. Welche Titel noch kommen, das erfahrt ihr in unserer Übersicht.