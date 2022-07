gamescom 2022: Alle bestätigten Spiele im Überblick

In ziemlich genau einem Monat ist es soweit – dann startet die gamescom 2022, die neben einem umfangreichen Online-Auftritt endlich auch wieder vor Ort in Köln stattfinden wird. Auch der Ticket-Vorverkauf ist bereits am Laufen, aber vielleicht fragt ihr euch, ob sich ein Besuch auf der gamescom in diesem Jahr wirklich lohnt, denn schon einige Publisher und Studios haben ihre Abwesenheit bestätigt.

Um euch die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine Liste mit allen Titeln zusammen gestellt, die stand jetzt auf der gamescom 2022 zu sehen sein werden. Diese ist allerdings noch relativ kurz, da sich viele der großen Unternehmen bisher nicht in die Karten schauen lassen.

Alle für die gamescom 2022 bestätigten Spiele

Inzwischen gibt es nach diversen prominenten Absagen auch ein solides Lineup an großen Unternehmen, die eine Teilnahme an der gamescom 2022 zugesagt haben. Aber zum Beispiel Microsofts Xbox-Team, Ubisoft oder Bandai Namco halten mit den Spielen, die sie zeigen wollen, noch hinter dem Berg.

Hier findet ihr die Liste mit allen bestätigten Ausstellern:

Bisher sind lediglich neun Titel bekannt, die auf jeden Fall im Rahmen der gamescom 2022 präsentiert werden (via Gameswirtschaft). Hier die vollständige Liste:

Und hier findet ihr alle für die Indie Arena Booth bestätigten Projekte:

[I] doesn’t exist – a modern text adventure

A Space for the Unbound

Airhead

AK-xolotl

Aka

Animal Well

Antro

Arcade Paradise

Arcadia Fallen

Astrea: Six-Sided Oracles

Back to the Dawn

Batora: Lost Haven

Birth

Blind Fate: Edo no Yami

Blueberry

Bound By Blades

Brewmaster: Beer Brewing Simulator

Catch Me!

Chained Echoes

Children of Silentown

CLeM

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

Crimson Tale

CULTIC

DE-EXIT – Eternal Matters

Deadlink

Delicious Dungeon

Desta: The Memories Between

Diluvian Winds

Dome Keeper

Dorfromantik

Downhill Legend

DreadXP

Duru – A Game About Mole Rats & Depression

Empires of the Undergrowth

Endling – Extinction is Forever

Farewell North

Figment 2: Creed Valley

Fling to the Finish

Flying Neko Delivery

Frank and Drake

Gatewalkers

Gibbon: Beyond the Trees

GigaBash

Goblins of Elderstone

Gori: Cuddly Carnage

Gripper

Hamster Playground

Heart of Muriet

Highrise City

Hokko Life

Holomento

How to Say Goodbye

I was a Teenage Exocolonist

Inkulinati

Jasper and the City of Lights

Kona II: Brume

Kraken Academy!!

LakeSide

Legend of Keepers

Leif’s Adventure: Netherworld Hero

Let Them Trade

Lightyear Frontier

M.S. Salmon

Mira And The Legend Of The Djinns

Mirror Forge

Moviehouse

Needy Streamer Overload

ODDADA

One Last Breath

OPUS: Echo of Starsong – Full Bloom Edition

ORX

Outbreak Island

Paper Trail

Passing By – A Tailwind Journey

Paws and Leaves – A Thracian Tale

Please, Touch The Artwork

Potion Tycoon

Power Chord

PRIM

Project Morph

Project Timi: Sasha’s Curse

ProtoCorgi

Rain World: Downpour

Rising Lords

Roboquest

Rosewater

Saga of Sins

Sandwalkers

School of Magic

Shadows of Doubt

Soulitaire

Spookware

Sucker For Love: First Date

Super Catboy

Terraformers

The Darkest Files

The Fabulous Fear Machine

The Last Worker

The Orphan: A Pop-Up Book Adventure

The Past Witin

The Plague Doctor of Wippra

The Riftbreaker

The Siege and The Sandfox

The Time I Have Left

The Unliving

The Wandering Village

The Wreck

Tin Hearts

Tiny Troopers Global Ops

To the Stars

Unrailed!

Unsteakables

Verne: The Shape of Fantasy

We Stay Behind

What The Bat?

Wild Woods

Witchtastic

X4: Tides of Avarice

XEL

You Suck at Parking

ZERO Sievert

Im Video seht ihr einige der Indie-Highlights in Aktion:

Diese Spiele sind nicht mit dabei: Interessant ist auch, was wir auf der Messe alles nicht sehen werden. Leider sind unter den nicht vertretenen Spielen viele Highlights für das restliche Jahr: Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Bayonetta 3, Pokémon Karmesin und Purpur, The Last of Us Part 1, God of War Ragnarök, FIFA 23, Overwatch 2 und Call of Duty: Modern Warfare II werden alle abwesend sein, da weder Nintendo noch Sony auf der Messe vertreten sein werden.

Wann findet die gamescom 2022 statt? Los geht es am 23. August mit der Opening Night Live, in deren Rahmen neue und bekannte Spiele vorgestellt werden. Die Messe selbst öffnet ihre Pforten einen Tag später, am 24. August, mit einer Rede von Vizekanzler Robert Habeck.

Was sagt ihr zum bisherigen Lineup für die gamescom 2022?