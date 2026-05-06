Assassin's Creed Black Flag Resynced legt am 9. Juli auf PC, Xbox Series und PS5 13 Jahre nach dem Original die Geschichte von Edward Kenway noch einmal neu auf. In all dieser Zeit hat sich natürlich eine Menge getan - deswegen ist Resynced in vielerlei Hinsicht auch ein neues Spiel.

Vor allem technisch sieht man die Unterschiede im Vergleich zum Vorbild stark - und doch weniger, als man denken könnte. Deswegen hab ich mir noch einmal alle Szenen geschnappt und zeige euch ganz direkt, wo Original und Remake sich wie ein Ei dem anderen gleichen und wo nicht.

Vor allem habe ich dabei auch noch ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Welche genau und wie viel sich in den letzten 13 Jahren getan hat, seht ihr in diesem Video.

00:00 - Intro

00:41 - Zwischensequenzen

01:48 - Auf und unter Wasser

05:56 - Auf lauten und leisen Sohlen

08:05 - Outro