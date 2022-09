„Eine andere Art von Assassin's Creed“ soll das für 2026 geplante Projekt Hexe sein – Der erste Trailer gibt sich rätselhaft. Erkennt ihr alle Geheimnisse?

In dem kurzen Teaser sehen wir einen düsteren Wald bei Nacht, in dem Blätter von den Bäumen fallen, während zwischen den Stämmen Nebel wabert. Das bekannte AC-Logo hängt, aus Zweigen nachgebaut, von einem Ast, während Hunde im Hintergrund bellen. Am Ende seht ihr das Logo ein weiteres Mal vor dem Hintergrund eines mit Runen geschmückten Pentagramms, dazu erscheint der vorläufige Titel des Spiels - Assassin's Creed: Codename Hexe.

Was soll das bedeuten? Nun, laut einem als zuverlässig geltenden Branchen-Insider erscheint Codename Hexe erst im Jahr 2026, das Setting ist angeblich im Spätmittelalter angesiedelt. Hexe und Red sind beide zum aktuellen Zeitpunkt noch weit entfernt. Bereits nächstes Jahr erscheint dagegen Assassin's Creed Mirage. Hier geht es zu unserer News zum Spiel. Und hier ist unser Übersichtsartikel mit allen Ankündigungen aus der Ubisoft Forward.