Assassin’s Creed Hexe kommt (fast) aus dem Nichts und verspricht, richtig düster zu werden

Die Ankündigung von Assassin's Creed Codename Hexe wäre eine gelungene Überraschung gewesen, wäre da nicht vor wenigen Tagen ein Leak gewesen. Sei es drum, jetzt wurde AC Hexe auf der Ubisoft Forward offiziell angekündigt und präsentierte sich direkt mit einem Teaser-Trailer, der zum Rätseln einlädt.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

AC Hexe gibt sich bei der Enthüllung düster und geheimnisvoll

"Ene Mene Mei, Ubisoft zaubert ein neues Assassin's Creed aus dem Ei! Hex Hex!" – Und damit hätten wir direkt die Bibi Blocksberg-Witze abgehakt, um zur Sache zur kommen: Das neu angekündigte Assassin's Creed-Spiel hört vorerst auf den Codenamen Hexe und verspricht, richtig düster zu werden.

Mysteriöses Logo: In einem ersten Teaser-Trailer bekommen wir zwar nur das Logo zu sehen, aber das ist alleine schon sehr interessant. Zu Beginn des Clips hängt es, aus Zweigen gebastelt, inmitten eines dunklen Waldes, in dem auch ein Feuer brennt. Am Ende des Teasers wird das Logo durch mysteriöse Zeichen und ein dämonisches Symbol erweitert, ähnlich eines Pentagramms. Und wer Assassin's Creed kennt, dürfte hier ein Rätsel wittern, das uns mehr über das Spiel verrät. Mal schauen, wie lange es dauert, es zu lösen.

Hier könnt ihr euch den Teaser mit dem mysteriösen Logo selbst anschauen:

Ubisoft will uns etwas Neues bieten: Assassin's Creed Hexe wirkt nicht nur durch sein noch sehr grob dargestelltes Setting ungewöhnlich, auch das Spiel selbst soll ganz anders sein, als wir es von der Reihe gewohnt sind. Marc-Alexis Côté, Executive Producer bei Ubisoft, beschreibt Hexe im Ubisoft Forward Showcase zumindest als “a very different type of Assassin's Creed game”.

Hexe ist Teil von AC Infinity

Genau wie Assassin's Creed Red wird auch Hexe Teil der Plattform sein, die bislang unter dem Namen Project Infinity läuft. Infinity soll mehrere AC-Spiele vereinen und als eine Art Hub fungieren und so die Community besser verknüpfen. Red und Hexe werden entweder ausschließlich oder zusätzlich über Infinity spielbar sein.

Wann genau, das wissen wir noch nicht. Hexe dürfte aber unter den aktuell bekannten Spielen das sein, das am weitesten von einem Release entfernt ist. Insider Tom Henderson geht davon aus, dass Codename Hexe früher unter Codename Neo bekannt war und eigentlich 2025 erscheinen sollte, aber auf 2026 verschoben wurde. Ob da wirklich etwas dran ist, lässt sich aktuell nicht sagen.

Sicher ist dagegen, dass Hexe ein Flaggschiff-Titel werden soll, der bei Ubisoft Montreal (AC Valhalla) unter der Leitung von Clint Hocking entsteht.

Noch mehr AC auf der Ubisoft Forward

Hexe ist ein wirklich interessantes Projekt. Was sagt ihr zum Spiel?