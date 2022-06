Assassin's Creed - Ubisoft kündigt mit Jubiläums-Stream einen weiteren Stream an

14.06.2022 18:30 Uhr

Ubisofts große Action-Adventure-Reihe Assassin's Creed wird dieses Jahr 15 und das ist Anlass genug das Jubiläum zu feiern.

Mit einem ersten Stream hat der Publisher jetzt gezeigt, was es alles Neues in Assassin's Creed Valhalla geben wird. So werden die kommenden Inhalte allesamt kostenlos sein, darunter ein finales Story-Kapitel, ein Roguelite-Modus, ein Festival, neue Herausforderungen und mehr. Zu Assassin's Creed Origins wurde ein kostenloses Wochenende vorgestellt, das vom 16. bis 20. Juni stattfinden wird.

Die größte Ankündigung war aber das Datum für einen zweiten Stream. Am 20. September 2022 werdet ihr nämlich noch einmal einschalten dürfen, um dann einen Blick auf die Zukunft der Reihe zu bekommen. Es könnte also sein, dass wir tatsächlich bald mehr zu Assassin's Creed Infinity und Assassin's Creed Rift.