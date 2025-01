Atomfall: Neues Video verrät, was euch im Survival-Action-Spiel des Sniper Elite-Studios erwartet

Entwickler Rebellion hat ein neues Video zu Atomfall veröffentlicht, das ausführlich einige Gameplay-Elemente des Spiels zeigt. Das Action-Survival-Spiel ist fünf Jahre nach einer fiktiven Nuklearkatastrophe in Nordengland angesiedelt. Unser oberstes Ziel: Überleben. Das ist dank zahlreicher Gefahren nicht immer einfach, glücklicherweise gibt uns der Titel aber zahlreiche Waffen und Mechaniken an die Hand, mit denen wir uns wehren können.



Atomfall erscheint am 27. März 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.