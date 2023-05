Atomic Heart bekommt einen DLC und zeigt einen kurzen Teaser dazu

Der im Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienene Open-World-Shooter Atomic Heart bekommt im Sommer einen ersten DLC. Im ersten Teaser ist dazu nur eine neue Umgebung zu sehen, die ein wenig an Bioshock erinnert. Wann die Erweiterung genau erscheint, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden.

Atomic Heart spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der die Sovjetunion zu einer technologischen Supermacht aufgestiegen ist und intelligente Roboter den Menschen die Arbeit abnehmen. Natürlich kommt es zur Katastrophe und aus den helfenden Blechbüchsen werden eiskalte Killer. Wie sich der Titel schlägt, könnt ihr in unserem Test nachlesen.