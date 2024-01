Banishers: Im Action-RPG erwarten euch jede Menge gruselige Geisterwesen

Banishers: Ghosts of New Eden ist das neue Acton-RPG der Life is Strange-Macher Don't Nod, das am 13. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Im Spiel geht es um ein Paar, das in einer fantastischen Version Nordamerikas im 17. Jahrhundert als Geisterjäger-Duo arbeitet.

Eine der beiden, Antea Duarte, wird durch einen Unfall selbst zum Geist und hilft fortan ihrem Partner Red mac Raith mit übernatürlichen Fähigkeiten. Die beiden müssen gegen allerlei gruselige Monster, Geister und Dämonen antreten. Einige davon werden im neuen Trailer gezeigt.