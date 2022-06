Bethesdas Mega-Rollenspiel verspricht viel... zu viel? - Preview zu Starfield

von Ann-Kathrin Kuhls,

15.06.2022 15:40 Uhr

Starfield, das Sci-Fi Action-Rollenspiel der Skyrim-Macher, ist endlich etwas weniger geheimnisumwoben. Oder doch nicht? Zwar gab es auf dem Xbox-Sommershowcase eine ganze Präsentation samt Demo von Game Director Todd Howard persönlich. Dort wurde nicht nur endlich mehr über das Setting und die Story verraten, sondern auch konkrete Infos zum Progessionssystem, den Möglichkeiten der Charaktererstellung und zu Kämpfen, Crafting und Basenbau.

Am meisten für Aufsehen gesorgt hat dabei das Versprechen, Raumschiffe selbst bauen und fliegen und damit dann über 1000 Planeten besuchen und erkunden zu können. Aber was bedeutet das genau? Wie sehen zum Beispiel die Planeten aus, und was macht eigentlich die Technik? Und sind die Versprechungen der Entwickler realistisch? Das versuchen wir in diesem Video zu klären, in dem wir alle wichtigen Infos aus dem Showcase und dem Netz für euch zusammengetragen haben.