Call of Duty bekommt ein eigenes Brettspiel mit Ghost und Co.

Call of Duty: The Board Game soll eine Brettspielumsetzung der beliebten Shooter-Reihe werden. Als "kompetitives Action-Strategie-Spiel" tretet ihr auf einer Map gegeneinander an. Dafür müsst ihr eure Loadouts anpassen, Aktionen vorausplanen und parallel eure Züge machen. Die Kämpfe sollen dabei strategisch sein, durch das Würfelsystem aber auch ein wenig Action liefern.

Zum Spiel gehören außerdem bemalte Figuren. Je nach gewählter Version bekommt ihr Price und Makarov oder Shepherd und Ghost.

Das Brettspiel finanziert sich aktuell über eine Kickstarter-Kampagne und hat sein Ziel von rund 68.000 Euro dort bereits erreicht.