Call of Duty: Modern Warfare 4-Team erklärt die Ziele bei der Entwicklung des Multiplayer-Modus

Auch bei Call of Duty: Modern Warfare 4 wird der Mehrspieler-Modus vermutlich der wichtigste Bestandteil sein. Offiziell enthüllt wurde der Multiplayer noch nicht, in einem Video hat sich das Team von Infinity Ward aber nun dazu geäußert, was die Philosophie des Mehrspieler-Modus ist und welche Verbesserungen angestrebt werden.

Unter anderem gab es bei Modern Warfare 2 viel Kritik für das Bewegungssystem, weswegen das in Modern Warfare 4 angegangen wird. Im Video sprechen die Entwickler darüber hinaus auch über die Maps des Spiels.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC.