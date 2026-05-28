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Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer
Call of Duty: Modern Warfare 4 wurde enthült und kommt von Infinity Ward.
Der neue Serienteil thematisiert eine weltweite Eskalation nach einer umfassenden nordkoreanischen Invasion in Südkorea. Die Story folgt einerseits einer jungen südkoreanischen Einheit an der zusammenbrechenden Front und andererseits Captain Price, der im Verborgenen eine persönliche, inoffizielle Mission führt. Die Kampagne führt uns dabei an verschiedene globale Schauplätze, wie. Korea, New York, Paris oder Mumbai.
Mehr Infos zur Ankündigung findet ihr in der Preview von Tobi.
Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 und den PC.
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