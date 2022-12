CoD Modern Warfare 2: Teaser-Video stellt den ersten Raid genauer vor

Call of Duty Modern Warfare 2 bekommt am 14. Dezember den ersten Raid spendiert. Darin stellen sich drei Spielende neuen Herausforderungen in aufwändigen Einsätzen, die neben den üblichen Action-Passagen auch Stealth-Abschnitte und kleinere Rätsel beinhalten sollen.

Die erste Episode heißt "Atomgrad" und schickt euch in eine überflutete Fabrik. Der erste Trailer stimmt euch schon mal auf das Szenario ein.