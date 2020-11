Cyberpunk 2077: Neues Videomaterial zeigt Xbox One X und Series X-Versionen

17.11.2020 19:02 Uhr

CD Projekt Red hat neues Gameplay-Material zum kommenden Rollenspiel Cyberpunkt 2077 veröffentlicht. Darin zu sehen ist die Konsolenfassung des Spiels genauer gesagt die für Xbox One X und Xbox Series X. Im Video seht ihr eine Mission des Spiels, dabei wird immer wieder zwischen One X- und Series X-Version gewechselt. Das Rollenspiel ist sowohl auf Current-Gen- als auch Next Gen-Konsolen abspielbar, ein dediziertes Next Gen-Upgrade für die PS5 und Xbox Series X/S wird allerdings erst im nächsten Jahr erscheinen.



Der Release von Cyberpunk 2077 ist am 10. Dezember 2020.