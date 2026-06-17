Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal

Die Welt von Gothic ist voller gefährlicher Feinde: Orcs, Dämonen und Schattenjäger machen dem namenlosen Helden auf seinen Reisen durch Khorinis und Myrtana das Leben schwer.

Doch wohl keines ist so gefürchtet wie das Wildschwein. Ein gnadenloser Jäger, vor dem selbst der Schläfer erzittert. Daher hat das Remake diesem Raubtier nun ein Denkmal gesetzt.