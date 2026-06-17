Läuft gerade Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal
Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal

49 Aufrufe

Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal

17.06.2026 | 10:47 Uhr

Die Welt von Gothic ist voller gefährlicher Feinde: Orcs, Dämonen und Schattenjäger machen dem namenlosen Helden auf seinen Reisen durch Khorinis und Myrtana das Leben schwer.

Doch wohl keines ist so gefürchtet wie das Wildschwein. Ein gnadenloser Jäger, vor dem selbst der Schläfer erzittert. Daher hat das Remake diesem Raubtier nun ein Denkmal gesetzt.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal Video starten   0:29

vor einer Stunde

Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal
1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte Video starten   9:53

vor einer Woche

1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte
Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn Video starten   2   5:24

28.04.2026

Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn
Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action Video starten   2:36

14.04.2026

Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action
Gameplay-Clips

Gameplay-Clips
21 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe Video starten   3   8:21

vor 5 Tagen

Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe
Assassins Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand Video starten   1     1   4:49

vor einem Tag

Assassin's Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand
Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal Video starten   0:29

vor einer Stunde

Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal
Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet Video starten   30:21

vor 21 Stunden

Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet
Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver Video starten   1:46:39

vor 3 Tagen

Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver
Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes Video starten   0:39

vor einem Tag

Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück Video starten   0:48

vor 20 Minuten

Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück
Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal Video starten   0:29

vor einer Stunde

Das Gothic Remake setzt den Wildschweinen aus Teil 3 ein Denkmal
Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet Video starten   30:21

vor 21 Stunden

Gears of War: E-Day – Warum dieses Prequel die Reihe rettet
Assassins Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand Video starten   1     1   4:49

vor einem Tag

Assassin's Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand
Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes Video starten   0:39

vor einem Tag

Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original Video starten   2   6:52

vor 2 Tagen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original
Sieht besser aus als der letzte - Der neue Trailer zu Disneys Realverfilmung von Vaiana löst bei Skeptikern vorsichtige Vorfreude aus Video starten   2:08

vor 2 Tagen

"Sieht besser aus als der letzte" - Der neue Trailer zu Disneys Realverfilmung von Vaiana löst bei Skeptikern vorsichtige Vorfreude aus
Halo Campaign Evolved: Geniales Remake, aber mit einem riesigen Versäumnis Video starten   1   29:45

vor 2 Tagen

Halo Campaign Evolved: Geniales Remake, aber mit einem riesigen Versäumnis
Big Walk - Trailer zum Release-Termin des PS Plus-Games Video starten   4:02

vor 2 Tagen

Big Walk - Trailer zum Release-Termin des PS Plus-Games
Final Fantasy 7 Revelation zeigt das neue Gameplay von Vincent und Cid Video starten   1   5:19

vor 2 Tagen

Final Fantasy 7 Revelation zeigt das neue Gameplay von Vincent und Cid
Fable Reboot: Ist dieses Märchen zu schön um wahr zu sein? Video starten   1     1   1:01:35

vor 3 Tagen

Fable Reboot: Ist dieses Märchen zu schön um wahr zu sein?
Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver Video starten   1:46:39

vor 3 Tagen

Der neue Konsolenkrieg ist ein Ablenkungsmanöver
mehr anzeigen