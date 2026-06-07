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Das knackige Soulslike Wo Long wird fortgesetzt und landet zum Release direkt im Game Pass

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Das knackige Soulslike Wo Long wird fortgesetzt und landet zum Release direkt im Game Pass

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Dennis Zirkler
07.06.2026 | 20:21 Uhr

Team Ninja und Koei Tecmo haben mit Wo Long 2: Wings of Ember die Fortsetzung ihres knüppelharten Action-Rollenspiels angekündigt, die euch erneut in eine düstere Version der Drei Reiche entführt.

An der Seite historischer Helden meistert ihr chinesische Kampfkünste, um euch auf den blutigen Schlachtfeldern gegen monströse Dämonen zur Wehr zu setzen. Das Soulslike erscheint Anfang 2027 für PC sowie PS5 und Xbox Series X/S und landet pünktlich zum Release auch direkt im Xbox Game Pass.
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