Cozy Stickerville: Offizieller Trailer versprüht den gemütlichen Vibe des entspannten Koop-Brettspiels

Das kooperative Brettspiel Cozy Stickerville erfreut sich gerade sehr großer Beliebtheit und legt den Fokus voll auf ein entspanntes Miteinander. Über einen Zeitraum von 10 Jahren aka 10 Runden baut ihr eine beschauliches Dorf auf, in dem ihr Sticker auf dem Spielbrett verteilt – ohne, dass ihr dabei verlieren könnt.



Von denen gibt es stolze 800 Stück und dabei müsst ihr immer wieder Entscheidungen treffen, welche Sticker ihr nutzen wollt und welche nicht. So beeinflusst ihr welche Gebäude es gibt und wie genau die kleine Geschichte eurer Siedlungs voranschreitet. Eure Entscheidungen sind dabei nicht nur kosmetisch, sondern können sich mehrere Ingame-Jahre später auch spielerisch auswirken.

Cozy Stickerville ist in Deutschland beim Verlag Asmodee erschienen.