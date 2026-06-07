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Das objektiv gesehen beste Taxi-Spiel kehrt zurück: Im neuen Crazy Taxi cruisen wir schon 2027 durch die Gegend
Schnallt euch an und dreht den Punkrock auf! Sega bringt endlich das chaotische, kultige Arcade-Rennspiel zurück, das ich damals aus der Müslipackung bekommen habe: Crazy Taxi!
Im neuesten Ableger World Tour müssen wir uns nicht im Geringsten um lästige Verkehrsregeln scheren. Stattdessen heizen wir mit Vollgas, halsbrecherischen Drifts und waghalsigen Stunts durch komplett neue Metropolen rund um den Globus, um unsere ungeduldigen Fahrgäste rechtzeitig ans Ziel zu katapultieren.
Der Release ist bereits für 2027 angesetzt.
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