Dead Space ist tot, aber will wirklich niemand mehr gute Horror-Spiele? Cronos (Preview)

Cronos: The New Dawn für PC, PS5 und Xbox Series ist das neue Horror-Spiel von Bloober Team. Das soll zwar wieder eine starke Story haben, die Prioritäten sind seit Layers of Fear oder Observer inzwischen aber ganz andere. “Gameplay First” heißt die Maxime diesmal - und zwar mit ähnlichem Produktionsaufwand wie zuletzt beim gefeierten Remake zu Silent Hill 2.

Doch während das bei Fans, Presse und an der Kasse letztlich ein großer Hit war, sieht’s mit anderen großen Erfolgen im Survival-Horror-Genre eher … düster aus.

00:00 - Intro

02:04 - Die Story

04:48 - Gameplay

08:42 - Entwicklungsgeschichte

10:24 - Überlebenschancen

11:44 - Fazit