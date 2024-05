Mit der vierten Staffel von Demon Slayer startet die neue Trainings-Arc. In dieser Staffel werden die unterschiedlichen Säulen der Elite-Truppe von Teufelsjägern sich einem intensiven Training unterziehen, um ihre Fähigkeiten für den anstehenden finalen Kampf gegen Muzan vorzubereiten. Auch Tanjiro nimmt voller Entschlossenheit und Mut an den unterschiedlichen Herausforderungen teil, um auch seine Schwertkünste und Atemtechniken zu verfeinern.



Um was geht es in Demon Slayer? Die actionreichen Anime-Serie dreht sich um den jungen Kohlen-Sammler Tanjiro und seine kleinen Schwester Nezuko. Als der junge Protagonist eines Tages nach Hause zurückkehrt, findet er seine ganze Familie tot auf. Als einzige Überlende blieb nur seine kleine Schwester Nezuko übrig, die sich jedoch in einen Dämon verwandelt hatte. Um sie wieder in einen Menschen zurückzuverwandeln und den Mörder seiner Familie zu finden, schließt sich Tanjiro den Teufelsjägern an.



Die vierte Staffel von Demon Slayer ist seit dem 12. Mai 2024 auf Crunchyroll verfügbar. Die Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus jeden Sonntag.