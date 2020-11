Demon's Souls: Launch-Trailer schürt die Vorfreude auf das Remake

12.11.2020 09:05 Uhr

Pünktlich zum internationalen Launch der PS5 haben Sony und Entwickler Bluepoint Games den Launch-Trailer zum Remake von Demon's Souls veröffentlicht. Die Neuauflage des PS3-Klassikers steht ab heute auch in Deutschland in den Läden und habt ihr eine PlayStation 5 ergattert, kann es hierzulande am 19. November losgehen.

Weitere Infos zum Demon's Souls Remake findet ihr hier:

