Demon's Souls-Trophäen: Eine Platin für Souls-Experten

Platin Slayer of Trophies Erlangt alle Trophäen

Gold King of Rings Alle Ringe sammeln

Gold Saint's Trophy Alle Wunder sammeln

Gold Sage's Trophy Alle Zauber sammeln

Gold Legacy of the Kings Das Northern Regalia schmieden

Gold Seekest soul powerr Das Spiel abschließen

Silber Return to form Einem Spieler helfen einen Boss zu besiegen

Silber Unwelcome Guest Besiege eine Spieler*in als Eindringling

Silber One Shall Fall Besiege den Tower Knight ohne die Bogenschützen zu töten

Silber Time for Rolling Den Pfeil-Weg beim Idol durchqueren

Silber Not Fooled Das Fool's Idol besiegen ohne ihre Klone anzugreifen

Silber One Shall Stand Den Adjucicator besiegen ohne ihn herunterfallen zu lassen

Silber May you be unharmed Besiegt Maiden Astrea ohne Garl Vinland zu töten

Silber Worthy of the Sword Satsuki das magische Schwert Makoto überreichen

Silber One of the few Den Speer Istarelle erhalten

Bronze Phalanx's Trophy Besiege den Boss "Phalanx"

Bronze Tower Knight's Trophy Besiege den Boss "Tower Knight"

Bronze Penetrator's Trophy Besiege den Boss "Penetrator"

Bronze False King's Trophy Besige den Boss "False King"

Bronze Armor Spider's Trophy Besiege den Boss "Armor Spider"

Bronze Flamelurker's Trophy Besiege den Boss "Flamelurker"

Bronze Dragon God's Trophy Besiege den Boss "Dragon God"

Bronze Fools Idol's Trophy Besiegen den Boss "Fools Idol"

Bronze Maneater's Trophy Besiege den Boss "Maneater"

Bronze Old Monk's Trophy Besiege den Boss "Old Monk"

Bronze Adjudicator's Trophy Besiege den Boss "Adjudicator"

Bronze Old Hero's Trophy Besiegt den Boss "Old Hero"

Bronze Storm King's Trophy Besiegt den Boss "Storm King"

Bronze Leechmonger's Trophy Besiegt den Boss "Leechmonger"

Bronze Dirty Colossus' Trophy Besiegt den Boss "Dirty Colossus"

Bronze Maiden Astrea's Trophy Besiegt den Boss "Maiden Astrea"

Bronze Brother in Arms Besiegt den Penetrator mit der Hilfe von Biorr

Bronze Fists of Legend Den Dragon God mit der Faustwaffe Hands of God besiegen

Bronze A Dash of Sage Rettet Sage Freke

Bronze Umbasa Rettet Saint Urbain

Bronze Road to Possibilities Gebt die Searing Demon Soul dem Schmied