Diablo 4 - Alle Infos zum Beta Early Access im neuen Trailer

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Interessierte können das Spiel vorab schon in der Beta ausprobieren. Diese findet an zwei Wochenenden statt. Vom 17.-20. März dürfen Vorbesteller*innen ran, zwischen dem 24. und dem 27. März folgt dann die Open Beta, an der alle teilnehmen können.

Das Action-RPG ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres und soll Fans nach dem enttäuschenden Diablo Immortal wieder versöhnlich stimmen. Alle weiteren Infos zur Beta findet ihr in unserer Übersicht.