Diablo 4 Open Beta: Alle Infos und Hinweise zu Start, Inhalten und mehr

Mit Diablo 4 erscheint im Juni der neueste Teil einer der beliebtesten Action-Rollenspiel-Reihen überhaupt. Dementsprechend heiß erwartet wird der Titel und wer vorab schon mal in die offen anlegte Spielwelt Sanktuario abtauchen will, wird dazu die Gelegenheit bekommen.

Denn noch vor dem Launch von Diablo 4 wird es eine Open Beta geben, in der in einen Teil des Spiels hineinschnuppern könnt. Allerdings sind dazu bislang nur wenig konkrete Informationen verfügbar, wir fassen hier dennoch alles bislang bekannte zusammen.

Hinweis: Dieser Artikel wird regelmäßig erweitert, sobald neue Informationen zur Open Beta von Diablo 4 bekannt werden.

Wann ist der Start der Open Beta von Diablo 4?

Starttermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Uhrzeit: Noch nicht bekannt

Start "bald": Bislang steht lediglich und wenig überraschend fest, dass die Beta von Diablo 4 vor dem offiellen Release im Juni stattfinden`und mindestens zwei Tage laufen wird. Über einen konkreten Termin schweigt sich Entwickler Blizzard bislang aus, allerdings ließ sich Game Director Rod Fergusson auf Twitter zu einem kleinen Teaser hinreißen.

"Bald! Wenn wir doch nur diesen Monat einen Gaming-Moment erleben würden, bei dem man so etwas ankündigen könnte…"

Ankündigung auf dem IGN Fan Fest? Fergusson spielt in diesem Tweet auf das IGN Fan Fest an. Das wird am 17. und 18. Februar stattfinden und könnte der Zeitpunkt sein, an dem Blizzard den genauen Zeitraum und weitere Fakten zur Open Beta von Diablo 4 verrät.

Spekulationen gibt es darüber hinaus natürlich noch und nöcher. Erst letztens präsentierte ein bekannter Diablo-Streamer seine Theorie bezüglich des Beta-Starts. Seine Prognose: Mitte April.

Welche Inhalte kann ich in der Open Beta von Diablo 4 spielen?

Auch in diesem Punkt gibt es bislang keine konkreten Informationen. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass ihr in der Probeversion nicht das komplette Spiel ausprobieren könnt, sondern nur einen begrenzten Rahmen, also etwa die ersten Stunden der Kampagne und nur einige ausgewählte der insgesamt 5 Charakterklassen.

Möglich, dass in der Open Beta all das spielbar ist, was Kollege Stephan im letzten Jahr in seiner Preview-Version ausprobieren konnte, seine Eindrücke lest ihr in seiner großen Vorschau:

Wie kann ich an der Open Beta teilnehmen?

Der Begriff "Open Beta" verrät es ja schon: Ab einem gewissen Zeitpunkt wird die Diablo 4-Probierversion für alle Interessierten spielbar sein. Wie es mittlerweile üblich ist wird es aber Möchlichkeiten geben, zum frühestmöglichen Termin – sobald dieser feststeht – loszulegen, also quasi "Early Access" zu bekommen.

Und hier ist die bislang einzig bekannte Variante eine Vorbestellung von Diablo 4. Denn wenn ihr das Action-Rollenspiel schon vorab ordert, bekommt ihr Zugang zur Open Beta – unabhängig von der Plattform, also PlayStation, Xbox oder PC.

Insgesamt habt ihr die Auswahl zwischen vier Editionen des Spiels:

Standard Edition

Digital Deluxe Edition

Ultimate Edition

Limited Collectors Box

Einen Zugang zur Beta bieten alle, die Unterschiede der Editionen dröseln wir in einem separaten Artikel auf:

Der Release voin Diablo 4 ist für den 6. Juni 2023 geplant. Der Titel erscheint für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Schon der Alpha Build kam im vergangenen Jahr bei den Testern gut an, was von vielen bereits als gutes Zeichen für die Vollversion gewertet wird. Sobald die Open Beta für Diablo 4 an den Start geht, werdet ihr euch dann selbst ein Bild machen können.

Werdet ihr die Open Beta von Diablo 4 spielen?