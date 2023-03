Diablo 4 - Beta-Trailer zeigt das neue höllische Deckenbild einer echten Kirche

Das mit Spannung erwartete Action-RPG Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Ende März findet eine Beta statt. Um diese zu feiern, wurde jetzt eine echte französische Kirche neu dekoriert. Die Decken wurden mit höllischen Szenen aus dem Spiel bemalt. Der eigentlichen Kirche ist dabei aber nichts passiert, die Decken wurden vorher mit Leinwänden ausgekleidet.

Wer an der Beta teilnimmt und Lebel 25 erreicht, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil und wird mit etwas Glück in dem Deckenbild verewigt. Alle Infos zu den Beta-Phasen und wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.