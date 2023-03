Diablo 4 Open-Beta: Klassen, Inhalt und Belohnungen im Überblick

Hier erfahrt ihr unter anderem, welche Belohnungen es in der Open Beta gibt.

Vom 24. bis 26. März startet auf PS4/PS5, Xbox-Konsolen und PC die Open Beta zu Diablo 4. Welche Klassen spielbar sind, was euch inhaltlich erwartet und welche Belohnung ihr abstauben könnt, hat Blizzard jetzt auf einem Blogpost bekanntgegeben.

Umfang der Open Beta von Diablo 4

Gespielt wird der Start des Hack 'n Slays, genauer der Prolog, sowie der komplette 1. Akt von Diablo 4. Hier stapft ihr durch die erste von insgesamt fünf Zonen der Open World, den schneebedeckten "Zersplitterterten Gipfel" (Fractured Peaks).

Gibt es ein Level-Cap? Laut Blizzard könnt ihr euren Charakter in der Open Beta bis Stufe 25 leveln.

Spielbare Klassen der Open Beta

Im Gegensatz zur Early Access-Beta für Vorbesteller*innen (17.-19. März), könnt ihr in der Open Beta alle fünf Klassen von Diablo 4 spielen. Das wären:

Barbar(in)

Zauberer/Zauberin

Druide/Druidin

Jäger(in)

Totenbeschwörer (in)

Während der Open Beta könnt ihr euch insgesamt zehn Charaktere erstellen, die allesamt nach Ende der Testphase am 26. März gelöscht werden. Euren Fortschritt könnt ihr also nicht in die finale Version übertragen.

Im Trailer könnt ihr euch alle fünf Zonen der Open World genauer anschauen:

7:39 Diablo 4-Trailer zeigt alle 5 Bereiche der düsteren Open World

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Diese Belohnungen könnt ihr abstauben

Als kleine Entschädigung fürs spätere Löschen eurer Figuren könnt ihr während der Open Beta Aufgaben meistern und so insgesamt drei Items abstauben:

Titel "Erstes Opfer": Erreicht Kyovashad mit einem Charakter

Erreicht Kyovashad mit einem Charakter Titel "Früher Erkunder": Erreicht mit einer Figur Level 20

Erreicht mit einer Figur Level 20 Wolfsbündel (kosmetisches Item): Erreicht mit einer Figur Level 20

Die für viele wohl coolste Belohnung dürfte das Wolfsbündel sein. Hier schnallt sich euer Charakter einen Rucksack um, in dem ein kleiner Welpe friedlich schlummert:

Alle Infos zur Open Beta von Diablo 4

Wie ihr an der Open Beta teilnehmen könnt und wie ihr zusammen mit Freund*innen im Koop zockt, das haben wir für euch in einem Übersichtsartikel zur Open Beta von Diablo 4 zusammengefasst.

Wollt ihr hingegen wissen, welchen Eindruck Kollege Stephan beim ersten Anspielen auf einem Preview-Event gewonnen hat, findet ihr seine Diablo 4-Vorschau ebenfalls auf GamePro.

Werdet ihr die Open Beta spielen oder wartet ihr auf den finalen Release am 06. Juni?