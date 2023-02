Diablo 4-Trailer zeigt alle 5 Bereiche der düsteren Open World

Diablo 4 ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Am 6. Juni soll das neue Action-RPG für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Die Beta findet schon Ende März statt. In einem neuen, ausführlichen Video stellen die Entwickler*innen die Welt Sanctuary mit ihren fünf Bereichen vor.

Kehjistan ist eine Wüstenwelt, Scosglen ist von Schottland inspiriert, Fractured Peaks bietet verschneite Berggipfel, Dry Steppes ist eine Mischung aus Wüste und Gebirge und Hawezar ist eine Sumpfregion. Alle fünf Bereiche sollen glaubhaft ineinander übergehen. So sind in Fractured Peaks Wasserfälle von schmelzendem Schnee zu sehen, die unten im Tal die Sümpfe von Hawezar speisen. Außerdem gibt es in jeder Region eigene, passende Monster.