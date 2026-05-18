Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test

Die Trauerphase für Batman-Fans ist endlich vorbei. Wir konnten in den letzten Tagen LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters auf der PS5 Pro und auf dem PC durchspielen und haben ein hervorragendes LEGO-Spiel für jung und alt, das vor spaßiger Details regelrecht überquillt, entdeckt - allerdings auch Framerateeinbrüche, mit denen wir so nicht gerechnet hätten. In unserem Test nehmen wir euch mit nach Gotham und zeigen euch, wo der dunkle Ritter glänzt - und wo noch Luft nach oben ist.