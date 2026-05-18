LEGO Batman im Test: Nach über 10 Jahren endlich wieder ein herausragendes Batman-Spiel

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters im GamePro-Test.

Mit explosivem Gel Mauern aufsprengen. Ganz Gotham City nach neongrünen Fragezeichen absuchen und Rätsel lösen. Und mit den Schwingen über die vom Regen verhangene Verbrecher-Großstadt gleiten. Hach, Leute. Was war das damals, vor mittlerweile über zehn Jahren, in der Batman: Arkham-Reihe von Rocksteady und speziell in Arkham: City für ein riesengroßer Spaß.

Aber ich habe ganz fantastische Neuigkeiten für euch. Die Trauerphase für Batman-Fans ist endlich vorbei. Ich konnte in den vergangenen Tagen LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters durchspielen und habe gleich drei Dinge entdeckt.

Dennis Müller Dennis hat es geschafft! In seinem zehnten Jahr bei GamePro hat er endlich ein fantastisches Batman-Spiel getestet. Und zwar eines, das es auf seine eigene humorvolle Art mit den hervorragenden Arkham-Spielen aufnehmen kann.

Nämlich ein hervorragendes LEGO-Spiel für jung und alt, das vor spaßiger Details regelrecht überquillt, euch rund 15 Stunden lang in abwechslungsreiche Missionen schickt und mit dem bekannten leichtherzigen Humor daherkommt.

Ihr bekommt aber auch ein herausragendes Spiel für Batman-Fans. Und dabei ist es ganz egal, ob ihr Fans der Nolan-Filme seid oder Michael Keaton für euch der einzige wahre Batman ist. Oder ob ihr lieber im Tumbler fahrt oder im schnieken 1989er Batmobil.

Und was ich auch entdeckt habe. Ihr bekommt einen Liebesbrief an die Batman: Arkham-Trilogie. Samt Free Flow-Kampfsystem, coolen Stealth-Takedowns und einer richtig schicken Open World. Achja, explosives Gel und die neongrünen Fragezeichen sind natürlich auch dabei.

Was ist LEGO Batman überhaupt?

Zum Vollpreis von 70 Euro bekommt ihr ein klassisches Open World-Action-Adventure für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Das könnt ihr entweder im Singleplayer zocken oder zu zweit im Couch-Koop. Die Version für die Switch 2 soll laut Entwickler TT Games irgendwann im Laufe des Jahres folgen. Wann genau, ist noch unklar.

8:35 Das neue Lego Batman klingt nach dem perfekten Spiel - mit einem großen Aber

Autoplay

Einen Online-Multiplayer gibt’s wie zuletzt bei der Skywalker Saga allerdings nicht. Und das ist wirklich schade. Dafür könnt ihr in den heimischen vier Wänden aber jederzeit einem gestarteten Spielstand beitreten oder nach Lust und Laune die Partie wieder verlassen.

Und das ist tatsächlich recht nützlich. Den Prolog und die insgesamt sechs Akte könnt ihr nämlich durchaus losgelöst voneinander zocken. Wo wir auch schon bei der Geschichte und der generellen Struktur von LEGO Batman sind.

Ein Best-of-Batman

Zwar startet das Spiel mit dem jungen Bruce, der seine Eltern in den düsteren Gassen Gothams verliert und der später von Ra's al Ghul ausgebildet wird, um das Verbrechen in Gotham zu bekämpfen. Was euch nach dem Prolog erwartet, hat mit einer geradlinigen und eigenständigen Geschichte allerdings nicht mehr allzu viel am Hut.

Vielmehr spielt ihr sechs abwechslungsreiche Verbrecher-Arcs, in denen es unter anderem dem Pinguin, Poison Ivy oder dem Joker an den Kragen geht. Die nächste Hauptmission wird euch dabei stets als Marker in der Spielwelt angezeigt. Lauft ihr durch Gotham zum Spot, geht’s auf in den neuen Story-Abschnitt.

"Warum denn so ernst?" Jokers berühmte Szene aus The Dark Knight darf natürlich nicht fehlen.

Die Kapitel sind dabei stark an die Kinofilme, also etwa Nolans The Dark Knight oder Burtons Batman Forever, angelehnt. Aber auch stark an die Arkham-Reihe von Rocksteady. Ihr könnt also zahlreiche legendäre Szenen erneut erleben – eben nur in LEGO-Optik und mit einer gehörigen Prise Humor.

Sechs heldenhafte Sidekicks

Richtig cool ist, dass Batman in jedem Kapitel von einem neuen Sidekick unterstützt wird, zu dem ihr auch jederzeit wechseln könnt. Und das müsst ihr sogar.

Seid ihr nämlich beispielsweise mit Catwoman unterwegs, kommt ihr ohne ihre kleinen Maunzer oder ihre scharfen Krallen nicht allzu weit. Das Gleiche gilt für Robin, der für seinen Mentor Seile spannt und mit seinen Birdarangs mehrere Ziele gleichzeitig abschießt – und der euch natürlich auch im Kampf und bei den vielen kurzweiligen Rätseln unterstützt. Dazu gleich mehr.

So steht’s um die Technik: Zwar konnte ich LEGO Batman mangels weiterer Keys bislang ausschließlich auf der PS5 Pro durchspielen, hier schaut’s was den technischen Zustand anbelangt, aber ganz fantastisch aus. Lediglich Pop-Ins sind mir in seltenen Fällen unschön aufgefallen. Im gespielten Performance-Modus läuft das Spiel in 60 fps und schaut zudem richtig klasse aus. Alternativ könnt ihr aber auch in 30 fps und 4K zocken. Was das Thema Bugs anbelangt, kann ich ebenfalls Entwarnung geben. Mal musste ich neu laden, da ich nicht mehr zwischen den Figuren wechseln konnte und ganz selten kam es vor, dass sich eine Figur in der Umgebung verkeilt. Doch das war es auch schon mit den kleinen Makeln in einem ansonsten technisch einwandfreien Open World-Spiel. Robin spannt Seile und erwischt gleich mehrere Ziele mit seinen Birdarangs. Sollten sich die Standard-Konsolen in einem deutlich schlechteren technischen Zustand präsentieren, werde ich den Test nach Release entsprechend aktualisieren.

So viel zum Grundgerüst der Story, das für mich als DC-Fan sehr gut funktioniert, das seine düstere Welt und seine Charaktere aber auch für Batman-Neulinge verständlich erklärt.

Das Highlight der Geschichte sind aber ganz klar die abwechslungsreichen Schauplätze und die Missionen. Keine Angst, ich werde euch die Sahnestücke nicht spoilern. Aber durch eine Vorführung der Flying Graysons zu hüpfen oder die Liga der Schatten auf dem Nanga Parbat zu suchen, sorgt einfach für gute Laune.

Gotham City wie in besten Arkham-Zeiten

Natürlich ist auch die offene Spielwelt ein ganz wichtiges Element in LEGO Batman. Dass sie an Arkham City und Arkham Knight angelehnt ist, hatte ich ja bereits erwähnt. Doch sicher hat nicht jeder von euch die beiden Meisterwerke gezockt oder die Erinnerungen sind nach über 10 Jahren schon etwas verblasst.

Daher hier in Stichpunkten ein paar Beispiel, was ihr in Gotham City alles machen könnt:

Ihr könnt mit dem Batmobil frei durch die vier Bezirke der Spielwelt brettern und allerhand berühmte Schauplätze wie das Arkham Asylum oder Ace Chemicals besuchen.

Natürlich könnt ihr mit Batmans Cape in feinster Arkham-Manier durch die Gassen gleiten und euch mit dem Greifhaken an Gebäuden hochziehen.

über 120 Riddler-Rätsel lösen.

an Zeit-Herausforderungen teilnehmen, wo ihr beispielsweise besonders flott mit dem Batmobil durch Ringe düsen müsst.

unzählige Truhen und Sammelobjekte suchen.

Zu Spielbeginn seid ihr allerdings auf einen Bezirk von Gotham City beschränkt, da der Zutritt in die anderen noch versperrt ist. Die restlichen drei schaltet ihr aber im Verlauf der Geschichte recht fix frei.

Gotham City funktioniert in erster Linie über seine fantastische Atmosphäre und seine richtig schicke Optik, das nostalgische Gefühl, durch eine Arkham-Spielwelt zu fliegen und die vielen kleinen versteckten Geheimnisse. Und klar: Es gibt LEGO-typisch wieder Unmengen an Kram zum Sammeln. 50 Stunden sind für die Collectathon-Athleten und Athletinnen unter euch hier sicher drin.

Was ihr in der Spielwelt von LEGO Batman aber nicht erwarten solltet, sind packende Nebengeschichten oder frei begehbare Häuser. Der Open World-Part ist daher mehr für den coolen und humorvollen Vibe und die Sammler unter euch. Und ganz ehrlich, das ist auch vollkommen fine. Ein LEGO-Spiel muss kein Crimson Desert 2.0 mit all seinen Möglichkeiten sein.

Auf der zweiten Seite geht's ab in die Batcave und es gibt Infos darüber, wie cool die Kämpfe und Stealth sind.