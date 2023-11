Die größte Rätsel-Hoffnung des Jahres feiert seinen Release mit einem hübschen Trailer

Mit The Talos Principle 2 bekommt der 2014 erschienene Rätsel-Hit The Talos Principle nach neun Jahren am 3. November einen Nachfolger spendiert. Der Titel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und sieht auf dem bisher veröffentlichten Material optisch ziemlich gut aus.

Wie schon in Teil eins spielt ihr einen Roboter, der nach dem Fall der menschlichen Zivilisation nach dem Sinn des Lebens sucht. Die kniffligen Umgebungsrätsel des Spiels werden dabei spannend mit philosophischen Fragen und surrealen Landschaften verknüpft.