Die nächsten 5 Spiele stehen schon fest - Das erwartet Assassin's Creed-Fans

Ubisoft hat nicht nur eins, sondern gleich vier neue Assassin's Creed-Spiele angekündigt. Dabei geht es von Open Worlds im Valhalla-Stil und Japan Setting bis zurück zu den Wurzeln mit einer eingegrenzten Stadt, Menschenmengen und Stealth als Mittel der Wahl. Damit scheint die Zukunft der Serie breit gefächert: Egal, ob Fans die neuen oder die älteren Spiele lieber mögen, für jeden scheint etwas dabei zu sein. Aber was wissen wir denn konkret über die Titel?

Welchen Eindruck hinterlies Mirage während einer ersten Demo bei unseren Kollegen? Was können wir allein anhand des Logos aus dem kryptischen Trailer zu Codename Hexe erkennen? Und was ist jetzt eigentlich Assassin's Creed Infinity? Das alles haben wir für euch so ausführlich wie möglich recherchiert und in diesem Video zusammengefasst.

PS: Im Video sagen wir, dass Red ursprünglich als ein DLC für Valhalla angedacht war. Tatsächlich war das aber Mirage.