Zwischen dem 22 und 28 Februar 2023 trudeln die ersten Versionen der PSVR2, PlayStations Virtual Reality Headsets, bei den Vorbestellern ein. Unsere Kollegen Daniel und Dennis konnten die Brille bereits ein paar Tage vorher ausprobieren und geben euch in diesem Video ein erstes Fazit.

Der PlayStation VR 2-Podcast mit Daniel

Wie komfortabel ist die Brille? Was klappt gut, und mit welchen Kinderkrankheiten hat das Gerät vielleicht noch zu kämpfen? Wie spielt sich das Horizon Call of the Mountain, das Flagschiffspiel der Brille? Außerdem reden die beiden über das, was noch kommt, schließlich sind ja noch jede Menge andere Spiele für das Headset angekündigt worden.