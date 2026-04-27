Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!

In diesem Video fassen wir euch in 62 Sekunden zusammen, was euch beim Koop-Spiel Orbitals auf der Nintendo Switch 2 erwartet. Das orientiert sich an den Hazelight-Klassikern wie It Takes Two oder Split Fiction, immerhin ist auch ein ehemaliger Hazelight-Entwickler als Director mit an Bord.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Orbitals-Preview

Orbitals hat noch keinen Release-Termin, soll aber noch 2026 exklusiv auf der Switch 2 erscheinen. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen ist bisher nicht angekündigt.

