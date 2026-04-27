Läuft gerade Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!

54 Aufrufe

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
27.04.2026 | 16:05 Uhr

In diesem Video fassen wir euch in 62 Sekunden zusammen, was euch beim Koop-Spiel Orbitals auf der Nintendo Switch 2 erwartet. Das orientiert sich an den Hazelight-Klassikern wie It Takes Two oder Split Fiction, immerhin ist auch ein ehemaliger Hazelight-Entwickler als Director mit an Bord.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Orbitals-Preview

Orbitals hat noch keinen Release-Termin, soll aber noch 2026 exklusiv auf der Switch 2 erscheinen. Eine Veröffentlichung auf weiteren Plattformen ist bisher nicht angekündigt.
 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime! Video starten   1:03

vor einer Stunde

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look Video starten   4:19

vor 3 Tagen

Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor 4 Tagen

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
Specials

Specials
4.858 Videos

Zum Kanal
Orbitals

Orbitals

Genre: Action

Release: 2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1     2   13:53

vor 3 Tagen

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime! Video starten   1:03

vor einer Stunde

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden Video starten   3     52:40

vor einem Tag

Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   1     26:39

vor 3 Tagen

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus Video starten   1:09:19

vor 2 Tagen

Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor 5 Tagen

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime! Video starten   1:03

vor einer Stunde

Dieses neue Koop-Spiel ist wie It Takes Two, aber für Fans von alten Anime!
Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden Video starten   3     52:40

vor einem Tag

Darum muss das AC Black Flag Remake ein Erfolg werden
Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus Video starten   1:09:19

vor 2 Tagen

Wer braucht Mass Effect 5, wenn es solche Spiele gibt? - The Expanse vs. Exodus
Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look Video starten   4:19

vor 3 Tagen

Orbitals: Entwickler kommentieren Gameplay ihres Koop-Spiels im Anime-Look
Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassins Creed Black Flag Resynced zurück Video starten   1   1:07

vor 3 Tagen

Setzt die Segel! Edward Kenway kehrt in Assassin's Creed Black Flag Resynced zurück
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   1     26:39

vor 3 Tagen

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 3 Tagen

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1     2   13:53

vor 3 Tagen

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile Video starten   1   0:55

vor 4 Tagen

Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor 4 Tagen

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt Video starten   4:46

vor 4 Tagen

007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor 5 Tagen

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
mehr anzeigen