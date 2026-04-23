Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus

Das Koop-Adventure Orbitals will in die Fußstapfen von It Takes Two treten und setzt dabei auf einen schicken Anime-Look im Stil der guten alten Serien wie Dragon Ball, Sailor Moon oder Neon Genesis Evangelion aus den 80ern und 90ern.

Hier könnt ihr euch zwei Gameplay-Abschnitte des Spiels in Gänze anschauen, um einen Eindruck vom Gameplay und den besonderen Animationen zu bekommen. Die zwei Hauptfiguren Maki und Omura werden nämlich mit weniger fps dargestellt, um den gewünschten Retro-Animevibe zu unterstreichen.

Das Switch 2-Exclusive hat noch keinen konkreten Releasetermin, soll aber noch 2026 für die Nintendo-Konsole erscheinen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Preview, für die wir mit den Devs gesprochen haben:

Orbitals ist das spannendste Koop-Spiel des Jahres für mich - und das liegt nicht nur am Retro-Anime-Look