Läuft gerade Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus

33 Aufrufe

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
23.04.2026 | 15:00 Uhr

Das Koop-Adventure Orbitals will in die Fußstapfen von It Takes Two treten und setzt dabei auf einen schicken Anime-Look im Stil der guten alten Serien wie Dragon Ball, Sailor Moon oder Neon Genesis Evangelion aus den 80ern und 90ern.

Hier könnt ihr euch zwei Gameplay-Abschnitte des Spiels in Gänze anschauen, um einen Eindruck vom Gameplay und den besonderen Animationen zu bekommen. Die zwei Hauptfiguren Maki und Omura werden nämlich mit weniger fps dargestellt, um den gewünschten Retro-Animevibe zu unterstreichen.

Das Switch 2-Exclusive hat noch keinen konkreten Releasetermin, soll aber noch 2026 für die Nintendo-Konsole erscheinen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Preview, für die wir mit den Devs gesprochen haben:
Orbitals ist das spannendste Koop-Spiel des Jahres für mich - und das liegt nicht nur am Retro-Anime-Look
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor einer Stunde

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.614 Videos

Zum Kanal
Orbitals

Orbitals

Genre: Action

Release: 2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt Video starten   4:46

vor 3 Stunden

007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt
Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile Video starten   0:55

vor 55 Minuten

Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   2     1   17:29

vor 5 Tagen

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor einem Tag

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor einer Stunde

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere Video starten   3:49

vor 3 Tagen

Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile Video starten   0:55

vor 55 Minuten

Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor einer Stunde

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt Video starten   4:46

vor 3 Stunden

007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor einem Tag

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026 Video starten   7:50

vor einem Tag

Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026
Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive Video starten   3:12

vor 2 Tagen

Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive
In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben Video starten   1:33

vor 2 Tagen

In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus Video starten   3:27

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus
Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere Video starten   3:49

vor 3 Tagen

Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere
Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder Video starten   1:26

vor 3 Tagen

Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder
25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege Video starten   1   8:18

vor 4 Tagen

25 Jahre nach dem Original geht das Gothic Remake neue Wege
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   2     1   17:29

vor 5 Tagen

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
mehr anzeigen