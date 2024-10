Disney Dreamlight Valley Showcase 2024: Alle Infos zum zweiten Addon und den neuen Charakteren

Bald könnt ihr Hades in euer Dreamlight Valley holen. (Bild: Disney's Hercules, 1997)

In einem Entwickler-Showcase wurden kommende kostenlose Updates, aber auch die zweite große Erweiterung für Disney Dreamlight Valley enthüllt. Wir haben euch alle Infos aus dem Livestream zusammengefasst.

Da es viel zu bereden gibt, teilen wir den Artikel in zwei Bereiche:

Einen neuen Trailer gab es auch gleich mit dazu. Schaut euch das Video hier an, um einen Eindruck der neuen Features zu bekommen:

1:28 Disney Dreamlight Valley: Trailer enthüllt die zweite Erweiterung Storybook Vale

Das Sew Delightful-Update wurde enthüllt: Als nächste Figur zieht Sally ins Dreamlight Valley und schließt sich damit ihrem Partner Jack aus A Nightmare Before Christmas an. Um sie freizuschalten, müsst ihr euch mit Jack zusammentun und einen Plan für ihre Rückkehr entwickeln.

Release: 4. Dezember

4. Dezember Neuer Charakter: Sally (A Nightmare Before Christmas)

Sally (A Nightmare Before Christmas) Neuer Starpath: Winter-Thema mit Schnee und Eis

Winter-Thema mit Schnee und Eis Neues Feature: Fliegende Inseln

Fliegende Inseln Neues QoL-Feature: Items lassen sich nun diagonal drehen

Roadmap für kostenlose Inhalte 2025:

Anfang 2025: Aladin und Jasmin angeteast

Aladin und Jasmin angeteast Frühling 2025: Alice im Wunderland angeteast

Alice im Wunderland angeteast Sommer 2025: Die Hauptquest um den mysteriösen Schädelfelsen wird endlich fortgesetzt

Mit dem Sew Delightful-Update könnt ihr Sally und Jack wieder zusammenführen (Bild: Nightmare Before Christmas, 1993)

Was sind Fliegende Inseln?

Hinter diesem Feature, das am 4. Dezember mit dazukommt, verstecken sich freie Flächen zum Bauen, die ihr separat von der Hauptkarte über die Schnellreise erreichen könnt. Die Größe der Inseln soll vergleichbar mit den bekannten Biomen sein, allerdings gibt es dort keine Teiche, Strukturen oder Felsen, die euch einschränken könnten.

Jedes der bekannten Biome soll eine fliegende Alternative bekommen. Damit könnt ihr entscheiden, ob ihr lieber unter dem blauen Himmel der Friedlichen Wiese oder der gruseligen Atmosphäre des Vergessenen Landes bauen möchtet. Nach und nach sollen alle Umgebungen per Updates hinzugefügt werden. Den Anfang machen die vier Varianten Hauptplatz, Wald, Sonne und Frost. Neue Inseln schaltet ihr mit Traumscherben frei.

Was ist mit dem Item-Limit? Besonders cool ist, dass die Fliegenden Inseln ein eigenes Item-Limit haben, das unabhängig von eurem Hauptdorf ist. Wenn ihr bei euch also schon alles vollgestopft habt, bekommt ihr somit endlich mehr Platz zum Bauen!

Zwei neue Gratis-Codes für Kleidung:

2 Paar Socken: DDVSOCKS2024

DDVSOCKS2024 Haarband: DDVBOWHB2024

Neue Erweiterung: Storybook Vale enthüllt

Abseits der kostenlosen Updates wird es auch eine zweite große, kostenpflichtige Erweiterung geben. Die trägt den Titel Storybook Vale und dreht sich, wie bereits angedeutet, um die beiden Bösewichte Hades aus Herkules und Malefiz aus Dornröschen.

Während die erste Erweiterung A Rift in Time in drei Teilen veröffentlicht wurde, bekommt das zweite Addon Storybook Vale zwei Parts, die dafür jeweils größer sein sollen. Insgesamt verspricht das Entwicklerteam vergleichbar viel Content, der lediglich in kürzerer Zeit veröffentlicht wird. Wie schon beim ersten DLC kauft ihr dafür den Expansion Pass, der beide Teile enthält.

Release Part 1: 20. November 2024

20. November 2024 Release Part 2: Sommer 2025

Sommer 2025 Preis: 30 Euro

30 Euro Neue Map: Das Storybook Vale besteht aus drei neuen Biomen mit den englischen Namen The Bind, Mythopia und Everafter.

Das Storybook Vale besteht aus drei neuen Biomen mit den englischen Namen The Bind, Mythopia und Everafter. Neue Hauptquest: Rettet das Storybook Vale, das einst von Hades und Malefiz friedlich regiert wurde, bis sich die beiden zerstritten haben.

Rettet das Storybook Vale, das einst von Hades und Malefiz friedlich regiert wurde, bis sich die beiden zerstritten haben. Neues Feature: Trials. Viele Details gab es hier noch nicht, es scheint sich aber um eine Art Rätsel-Dungeons zu handeln.

Trials. Viele Details gab es hier noch nicht, es scheint sich aber um eine Art Rätsel-Dungeons zu handeln. Neue Items: Bestätigt sind unter anderem Bibliotheksmöbel, Pilzbäume, Kleidung im antik-griechischen Stil und „dutzende“ neue Rezepte.

Hoffen wir mal, dass Gameloft mit der Erweiterung auch die Rezeptliste beim Kochen überarbeitet. Die quillt mit allen 328 Gerichten zum jetzigen Zeitpunkt bereits über.

Außerdem wurden im Showcase bereits fünf Figuren bestätigt, die ihr in der Erweiterung freischalten könnt.

Alle bestätigten Charaktere in Storybook Vale:

Hades

Merida

Flynn

Malefiz (in Part 2)

Dornröschen (in Part 2)

Hades, Merida und Flynn könnt ihr direkt im ersten Part in euer Tal holen. Für alle drei wurde auch bekannt gegeben, dass sie jeweils ein eigenes Gebäude mitbringen, dass ihr bei euch platzieren könnt. Ob für Part 2 neben Malefiz und Dornröschen noch mehr Figuren dazu kommen, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr: Holt ihr euch die kostenpflichtige Erweiterung oder bleibt ihr bei den normalen Updates? Und wie gefallen euch die neuen Inhalte?