Disney Dreamlight Valley-DLC startet heute: Uhrzeit und Patch-Notes für das Storybook Vale-Update im Live-Ticker

Alle Infos zum Start von Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale im Live-Ticker.

Disney Dreamlight Valley wird heute mit The Storybook Vale erweitert. Wie schon beim ersten DLC A Rift in Time erschien auch das zweite Addon gestaffelt. Mit Part 1 kommen jetzt drei neue Charaktere und eine neue Map ins Spiel. Wir halten euch hier im Live-Ticker zum Release auf dem Laufenden.

The Storybook Vale erscheint für alle Plattformen gleichzeitig, also PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und Mobile. Allerdings solltet ihr euch darauf einstellen, dass es leicht unterschiedliche Startzeiten geben kann. Halten ein Auge offen und aktualisieren den Ticker, sobald es den Startschuss für eine Plattformen gibt.

Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale - Live-Ticker zum Release

12:09 Uhr Die genaue Uhrzeit, wann der DLC und somit auch das Update erscheint, ist derzeit noch unbekannt. Neben 15 Uhr deutscher Zeit munkeln auch viele, dass es vielleicht erst um 18 Uhr passiert. Grund zur Sorge ist ein Tweet, der gestern um 18 Uhr abgeschickt wurde und sagt, dass "in weniger als 24 Stunden Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale auf allen Plattformen erscheint". Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wann der Launch los geht. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 10:30 Uhr Heute geht's los! Erfahrungsgemäß erscheint das Update in Deutscher Zeit gegen 15 Uhr. Für die Wartezeit könnt ihr euch schonmal die offiziellen Patch Notes anschauen, die Entwickler Gameloft veröffentlicht hat. Falls ihr noch nicht wisst, was euch mit dem DLC erwartet, könnt ihr euch mit dem Trailer einen Überblick verschaffen: 1:28 Disney Dreamlight Valley: Trailer enthüllt die zweite Erweiterung Storybook Vale Autoplay

Das steckt im neuen Dreamlight Valley-DLC

Drei neue Charaktere kommen mit dem heutigen Part 1 nach Dreamlight Valley. Wenn ihr die Erweiterung besitzt, könnt ihr euch Hades, Merdia und Flynn schnappen. Ihr findet auf der neuen Map Storybook Vale, die in drei neue Biome aufgeteilt ist. Mit dem Herrschaftlichen Netz könnt ihr magische Schmetterlinge fangen, es gibt neue Rätsel, neue Tierbegleiter und eine neue Hauptstory.

Zur Dreamlight Valley Roadmap: Disney Dreamlight Valley Showcase 2024: Alle Infos zum zweiten Addon und den neuen Charakteren von Maximilian Franke

Kostenloses Update für alle: Außerdem erscheint zusätzlich zur Erweiterung ein allgemeiner Patch für das Hauptspiel. Die kompletten Patch Notes dafür hat Entwickler Gameloft bereits verraten.

Neben einer neuen Pose für den Fotomodus und Bugfixes bietet Dagoberts Laden nun unterschiedliche Items an, je nachdem ob ihr euch in der Filiale auf der Hauptkarte oder in einem der beiden DLCs befindet.