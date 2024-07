Dragon Age: The Veilguard - Story, Companions, Gameplay, Release-Zeitfenster und alle weiteren Infos

Es gibt bereits einige Infos und Gerüchte zum neuen BioWare-Rollenspiel.

BioWare arbeitet aktuell am Dragon Age: Inquisition-Nachfolger, der zunächst mit dem Namen Dreadwolf angekündigt, aber in The Veilguard umbenannt wurde. Es handelt sich insgesamt um den vierten Ableger der Reihe.

Wann wir endlich ganz genau zu einem neuen Abenteuer in Thedas aufbrechen dürfen, wissen wir aktuell noch nicht, aber es gibt immerhin bereits einen Release-Zeitraum und jede Menge Infos zum neuen RPG. In den letzten Wochen hat BioWare bereits viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir fassen für euch alles zusammen, was ihr wissen müsst.

Letztes Update am 19. Juli: Wir haben Infos zu Gameplay, Story und Charakteren ergänzt, die im Rahmen von Trailern, Interviews und FAQs enthüllt wurden. Update am 10. Juni: Dragon Age: The Veilguard wird am 11. Juni mit neuem Gameplay gezeigt. Bis dahin fassen wir hier alle Infos für euch zusammen.

Wann erscheint Dragon Age: The Veilguard?

Einen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht, jedoch soll das Spiel im Herbst 2024 erscheinen, wie im Juni-Trailer bekanntgegeben wurde. Möglicherweise könnte der Release-Termin auf der Opening Night Live zur gamescom am 21. August verraten werden.

Das Spiel soll außerdem laut einem ehemaligen leitenden BioWare-Mitarbeiter für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen (via gamesradar.com). Das klingt natürlich durchaus plausibel.

Den ersten Trailer zum Spiel seit der Umbenennung gab es beim Xbox Showcase zu sehen. Er widmente sich den Companions:

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Was bedeuten die Namen Dreadwolf und Veilguard?

Vom Dread Wolf (auf Deutsch: Schreckennswolf) ist immer wieder in unterschiedlichen Dragon Age-Ablegern die Rede. Große Story-Relevanz bekommt er aber erst am Ende von Inquisition. Der neue Name Veilguard bezieht sich dagegen auf die Hauptperson, in deren Rolle wir schlüpfen werden.

Spoilerwarnung: Der folgende Abschnitt enthält tiefgreifende Spoiler zur Story von Dragon Age: Inquisition, insbesondere dem Eindringling-DLC.

Der Name Dread Wolf bezeichnet einen mächtigen Altelfen, der als Gott des Verrates oder Gott der Revolution gilt. Sein elfischer Name lautet Fen'Harel, die deutsche Übersetzung Schreckenswolf. Während des Eindringling-DLCs (auf Englisch: Trespasser) erfahren wir, dass es sich bei diesem wichtigen Akteur im Hintergrund um niemand anderen als unseren Begleiter Solas handelt.

Er hat damals zur Zeit der Altelfen eigentlich die Absicht verfolgt, Schluss mit der Sklaverei zu machen, dabei aber den Untergang der Kultur heraufbeschworen. Diesen " kleinen Fehler" will er jetzt rückgängig machen und nur aufgrund seiner zweifelhaften Bemühungen kam es überhaupt zu den fatalen Ereignissen rund um den Riss in Inquisition.

Genauer erfahrt ihr in diesem Artikel, was hinter der Figur steckt:

Der neue Name Veilguard

Wie BioWare jetzt verraten hat, dient die Namensänderung dazu, nicht mehr den Antagonisten in den Vordergrund zu rücken, sondern die neue Heldentruppe. Diese wird nämlich die Rolle von Veilguards, also Schleierhütern, übernehmen.

Da Solas vorhat, den Schleier, der die diesseitige Welt vom Nichts (dem Geisterreich) trennt, zu zerstören, werden wir mit unserer neuen Hauptfigur zur Beschützerin oder Beschützer dieser wichtigen Barriere. Damit will sich BioWare auch an der Namensgebung von Inquisition orientieren. Der Titel bezog sich ebenfalls auf unsere Held*innen.

Mehr zum Thema Dragon Age: Dreadwolf heißt jetzt Veilguard und zeigt schon bald erstes Gameplay von Samara Summer

Um was dreht sich die Story von Dragon Age 4?

Auch an dieser Stelle können wir Spoiler zu Dragon Age: Inquisition nicht vermeiden, da Veilguard genau da anknüpft, wo der Eindringling-DLC aufhört. Bereits der Teaser mit dem Verweis "Der Dread Wolf erhebt sich" deutete das an.

In diesem Trailer stellt sich die namensgebende Person noch mal vor:

0:59 Dragon Age Dreadwolf enthüllt ein düsteres Geheimnis einer euch wohlbekannten Figur

Solas, unser Begleiter aus Inquisition, kehrt uns am Ende des Spiels den Rücken und es wird klar, dass er plant, die Welt der Altelfen wiederherzustellen – was nichts Gutes für ihre aktuellen Bewohner*innen bedeutet. In Veilguard wird der ehemalige Begleiter also zum Antagonisten, wenn auch noch nicht ganz klar ist, ob zum einzigen oder größten.

Jedenfalls wird Solas, wie ja schon der Name des Spiels sagt, eine entscheidende Rolle spielen und wir mit Sicherheit versuchen, ihn aufzuhalten. Höchtswahrscheinlich wird auch das Nichts stärker im Vordergrund stehen, da der Elfenmagier eine besondere Verbindung zu dieser anderen Welt hat. Sie lässt sich für gewöhnlich durch den Tod und Träume betreten.

Funktioniert die Geschichte auch für Neulinge? BioWare hat angekündigt, auch neue Fans mit der Geschichte abholen zu wollen. Der Antagonist soll noch mal ausführlich vorgestellt werden. Außerdem handelt es sich trotz der Verbindung zu Inquisition im Prinzip um eine neue Bedrohung, die erst ganz am Ende von Teil 3 aufkommt.

Sicherlich habt ihr aber gewisse Vorteile, wenn ihr die komplexe Welt aus den Vorgängerspielen bereits kennt und in Inquisiton schon mal auf Solas trefft.

Rotes Lyrium: Zusätzlich zur ganzen Story rund um den Schreckenswolf war auch Rotes Lyrium sehr prominent zu sehen, beziehungsweise ließ sich sogar ein Blick auf eine Götze (Statuette) erhaschen, die Fans von Dragon Age 2 bereits aus der persönlichen Quest von Varric kennen dürften.

Diese hat nämlich eine wichtige Nebenfigur korumpiert. Lyrium ist ein Mineral, das nützliche (magische) Eigenschaften hat, aber auch gefährlich ist. Rotes Lyrium ist noch stärker als gewöhnliches Lyrium, macht aber auch noch schneller abhängig und sorgt für einen Verfall des Verstands.

Hauptperson: Wen spielen wir in Veilguard?

Wir spielen eine gänzlich neue Figur, genauer gesagt: einen Veilguard, also eine Wächterin oder einen Wächter des Schleiers. Diese Person heißt Rook und wird mit ihrer Heldentruppe versuchen, eine drohende Gefahr aufzuhalten.

Wir können Rook vielfältig optisch und mit Dialogoptionen auch charakterlich anpassen und dabei männlich, weiblich oder non-binär spielen.

Hintergrund wählbar: Welche Fraktionen gibt es in The Veilguard?

Für Rook dürfen wir nicht nur eine Klasse wählen, sondern auch eine Fraktion als Hintergrund, die dann bestimmte Gesprächsoptionen freischaltet, die anderen nicht offenstehen. Folgende stehen zur Wahl:

Graue Wächter

Krähen von Antiva

Schattendrachen

Schleierspringer

Meister des Schicksals

Trauerwacht

Mehr über die Fraktionen erfahrt ihr hier:

Welche bekannten Charaktere spielen in Dragon Age 4 mit?

Solas, der Elfenmagier aus Inquisition, kehrt zurück. Daneben gibt es ein Wiedersehen mit Varric Tethras, der dieses Mal aber nicht zur Companion-Party gehört. Der Zwergen-Autor war sowohl in DA2 als auch in Inquisition mit dabei.

Zu den Companions gehört außerdem auch eine alte Bekannte aus dem Vorgängertitel, nämlich Späherin Harding. Die anderen Begleiter*innen kamen zwar bisher nicht in Spielen, aber in Comics und Büchern wie Tevinter Nights und The Missing vor.

Was ist über die Companions bekannt?

Es wird dieses Mal nur sieben Companions geben und wir können immer zwei von ihnen mitnehmen. Das sind sie:

Lace Harding

Neve Gallus

Lucanis Dellamorte

Bellara

Emmerich Volkarin

Devrin

Taash

Was wissen wir über die Romanzen in Dragon Age 4?

Jede und jeder von den Companions wird eine Romance-Option für Rook darstellen und dabei sind alle Charaktere ausdrücklich pansexuell statt playersexual. Kommen wir ihnen nicht zuvor, fangen sie untereinander Romanzen an.

Mehr über die einzelnen Figuren erfahrt ihr hier:

Spannend ist auch, dass wir Skillpunkte freischalten, indem wir unsere Bindung zu Companions verbessern. Mehr dazu:

Welche Gebiete bereisen wir im nächsten Dragon Age?

In Thedas gibt es viele Nationen und Gebiete, die für das Weltgeschehen eine sehr wichtige Rolle spielen, die wir aber in den Spielen noch nie erkunden durften. In Veilguard dürfen wir einige davon erstmals bereisen. Zudem kehren wir wohl auch an altbekannte Schauplätze zurück.

Diese Orte wurden bereits in Trailern oder mit Bildern angeteast oder wurden im Blog erläutert. Im ersten Gameplay-Trailer konnten wir uns bereits einen guten Eindruck von der Tevinter-Hauptstadt verschaffen:

Tevinter, unter anderem mit Minrathous, der großen Hauptstadt

Antiva

Rivain

Anderfels

Nevarra

Die Tiefen Wege (Orzammar)

Einen Teaser speziell zur Spielwelt könnt ihr euch außerdem hier ansehen:

0:48 Dragon Age: Dreadwolf – Neuer Teaser zeigt erste Impressionen aus der Spielwelt Thedas

Welche Gegnertypen und Monster gibt es in Veilguard?

Auch über die Feinde und Monster, die uns in Dragon Age 4 herausfordern, haben Trailer und Bilder schon einiges verraten. Im Gameplay-Trailer wurde unter anderem gegen Dämonen und Venatori-Kultisten gekämpft. Wir stellen uns unter anderem schon mal mental auf Folgendes ein:

Skelette und Untote

Spinnen, Kraken und Reptilien

Drachen und große Bestien

Riesen

Venatori

Dämonen

Pirat*innen

Qunari

Magier*innen

Hier erfahrt ihr mehr zum Thema:

Was wissen wir über das Gameplay von Dragon Age 4?

Ein 20-minütiger Gameplay-Trailer hat Anfang Juli bereits sehr viel über die Kämpfe verraten. Zusätzlich haben die Entwickler*innen in Interviews einige Einblicke gegeben.

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

Wir sehen hier einen Rook, der sich als Rogue durch die Feinde schnetzelt. Die Gefechte wirken um einiges actionreicher als noch im Vorgänger. Beispielsweise können hier Schläge mit präzisem Timing pariert werden. Auch die Ausweichrolle wirkt sehr schnell und dynamisch. Zudem kann der Rogue fließend zwischen Nah- und Fernkampf wechseln.

Unsere Gefährt*innen dürfen wir dagegen nicht mehr ganz so direkt steuern wie noch in den Vorgängertiteln. Wir können lediglich ihre Spezialfähigkeiten nutzen - und auch deren Anzahl wurde reduziert. Außerdem sind wir nur noch mit zwei Charakteren an unserer Seite unterwegs.

Das soll dem Action-Ansatz zugute kommen. Die Kamera ist dieses Mal auch deutlich näher an unserer Hauptfigur, sodass bei mehr Personen die Übersicht flöten gehen würde.

Wir bekommen außerdem schon einen kurzen Einblick ins Dialogsystem, das sich an Inquisition orientiert und mit ähnlichen Symbolen daherkommt, die verraten welche Art von Antwort wir auswählen.

Was erwartet ihr und erhofft ihr euch vom neuen BioWare-Spiel?